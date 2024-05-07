Providence 成立于 100 多年前，其初衷是为穷人和弱势群体提供医疗保健服务，如今该机构拥有 52 家医院和 1,000 多家诊所，医护人员达到 120,000 名，并继续履行其使命。
Providence 的发展与成功离不开他们以开放的态度拥抱新技术以及积极采用最佳实践，不断与时俱进。
该公司最近为了提高灵活性和成本效率，决定迁移到云基础架构，他们应用 IBM Turbonomic 混合云成本优化软件，确保关键应用的弹性，其中包括直接参与向患者提供医疗服务的应用。
了解如何使用 Turbonomic 在私有云、公共云或混合云中自动执行性能和成本优化操作。
通过优化，Providence 节省了超过 200 万美元成本，同时保证了应用程序在高峰期间的性能
在 10 个月内，安全地将 1900 多个工作负载迁移到云
当 Rick Stover 于 2019 年下半年作为 IS 基础架构高级副总裁 (SVP) 兼首席技术官 (CTO) 加入 Providence 时，他面临着与日俱增的严重预算问题。新冠疫情进一步增加了对减少浪费和保持成本效率的需求，而与此同时，世界各地的医疗保健机构需要应对铺天盖地而来的急性感染患者。
在疫情爆发之初，Bryan de Boer 作为执行董事加入 Providence 高管团队，负责公司的 Microsoft Azure 迁移项目。这项迁移工作尚处于早期阶段，而且是一项艰巨的任务。与此同时，公司还在实施其他一些计划，旨在减少技术“负债”，使公司的应用组合合理化。
Azure 迁移工作除了面临技术挑战外，还需克服文化和技能方面的难题。由于广泛使用现成的商用 (COTS) 产品，缺乏内部软件开发技能，导致企业的应用所有者群体主要由“应用分析人员”构成，基础架构知识非常有限。这样，控制权就交给了第三方应用提供商，而 Providence 只是“坐在后座”，在这种情形下，根本无法建立实现应用组合现代化所需的通用工程实践和标准。正如 de Boer 回忆的那样：“云弹性、灵活性和优化等概念对于这个企业来说完全是陌生的…… 服务器是买来的固定资产；它们只是放在那里的有形资源，是一次性的前期投资。因此，我们亟需转变思维模式。”
然而，新冠疫情却成为加速推进 Providence 云迁移的催化剂。Providence 团队构建了新的新冠病毒疫苗接种跟踪和安排应用，从而为迁移到 Azure 提供了一个用例。借助这个快速的测试用例，管理技术应用团队证明他们可以借助云计算的敏捷性，在非常短的时间内解决重大问题。这成为推动内部文化转变的关键证据，展示了云基础架构在推动医疗保健创新方面的价值，有助于快速可靠、大规模地推进创新活动。
通过持续对所有利益相关方进行培训，de Boer 甚至认为这些培训十分有趣，Providence 克服了有关云的文化挑战，加速推进云弹性之旅。仅仅用了 10 个月，Providence 就将超过 1,900 个工作负载安全地迁移到 Azure，而他们的基础架构中总共约有 3,000 个工作负载。Providence 通过优化操作，保证应用的性能（即使在需求高峰期间也是如此），节省了超过 200 万美元的成本。
Providence 之所以能够取得成功，其中一个主要原因是采用了 IBM Turbonomic，它既是一个优化平台，也是战略合作伙伴。通过使用 IBM Turbonomic，Providence 证明自动化操作是安全的 - 尤其是对于确保患者健康至关重要的用于拯救生命的应用而言。
Providence 不仅能够迁移到云，他们还能够在整体迁移的基础上更进一步。在采用 IBM Turbonomic 之初，Providence 实施了“Project Tetris”计划，旨在优化企业的本地计算资源，在迁移到 Azure 的过程中清理环境。通过减少本地成本和浪费，Providence 腾出了大量的财务和人力资源，现在可将这些资源投入现代化计划，为患者实现更理想的治疗效果。
自最初迁移至 Microsoft Azure 以来，Providence 持续与 IBM Turbonomic 合作加速其财务运营之旅。2022 年，Turbonomic 团队开始试用全新功能，通过动态扩展 Azure 应用服务计划，帮助客户最大限度地提高其平台即服务 (PaaS) 的业务价值。作为高级 Azure 用户，Providence 是采用这些功能的早期领导者。开展新的整合后，团队找到了适当的规模调整机会，让他们能够在不影响应用程序性能的情况下将年度 Azure 应用服务成本降低 27%。
Providence 持续快速地开展数字化转型之旅，力争成为行业领先的现代化医疗保健服务集团。在整个转型之旅中，IBM Turbonomic 始终是 Providence 战略不可或缺的一部分，它们帮助简化本地生态系统，优化在 Azure 基础架构即服务 (IaaS) 和平台即服务 (PaaS) 实例上部署新应用的过程。
普罗维登 斯（链接位于 ibm.com 以外）是一家医疗保健组织，拥有 120,000 名护理人员、52 家医院、1,085 家诊所以及一系列健康和社会服务，分布在美国七个州：阿拉斯加、加利福尼亚州、蒙大拿州、新墨西哥州、俄勒冈州、德克萨斯州和华盛顿州。 Providence 还追求创新，秉持 100 多年来为穷人和弱势群体服务的传统，努力让所有人能够更方便、更实惠地获得其服务。
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美国出品，2022 年 3 月。
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