当 Rick Stover 于 2019 年下半年作为 IS 基础架构高级副总裁 (SVP) 兼首席技术官 (CTO) 加入 Providence 时，他面临着与日俱增的严重预算问题。新冠疫情进一步增加了对减少浪费和保持成本效率的需求，而与此同时，世界各地的医疗保健机构需要应对铺天盖地而来的急性感染患者。

在疫情爆发之初，Bryan de Boer 作为执行董事加入 Providence 高管团队，负责公司的 Microsoft Azure 迁移项目。这项迁移工作尚处于早期阶段，而且是一项艰巨的任务。与此同时，公司还在实施其他一些计划，旨在减少技术“负债”，使公司的应用组合合理化。

Azure 迁移工作除了面临技术挑战外，还需克服文化和技能方面的难题。由于广泛使用现成的商用 (COTS) 产品，缺乏内部软件开发技能，导致企业的应用所有者群体主要由“应用分析人员”构成，基础架构知识非常有限。这样，控制权就交给了第三方应用提供商，而 Providence 只是“坐在后座”，在这种情形下，根本无法建立实现应用组合现代化所需的通用工程实践和标准。正如 de Boer 回忆的那样：“云弹性、灵活性和优化等概念对于这个企业来说完全是陌生的…… 服务器是买来的固定资产；它们只是放在那里的有形资源，是一次性的前期投资。因此，我们亟需转变思维模式。”