每个集群配置了 IBM 运行和管理的 Kubernetes 主节点，以及部署到客户端拥有的基础架构中的工作程序节点。您的工作程序节点是单租户节点，专供您（客户端）使用。使用 IBM 提供的工具管理工作程序节点，以部署操作系统补丁以及安装容器运行时更新和新的 Kubernetes 版本。