Google Cloud Platform (GCP) 是由 Google 创建和运营的公用云产品的集合。该平台在 Google 硬件上运行，由多个用于计算、存储和应用程序开发的托管服务组成。

IBM® Turbonomic® 平台持续实时地将应用程序需求与所有 GCP 配置选项相匹配。由于始终将性能放在首位，并通过分析虚拟机资源和计费数据来扩展和重新配置虚拟机，因此它使您能够自信地自动执行操作。此外，IBM Turbonomic 平台支持所有 Google Kubernetes Engine (GKE) 实例，并且可以将您的 GKE 集群“编结”到底层 GCP 资源。