Google Kubernetes Engine 集成 

Google Kubernetes Engine (GKE) 是一种托管的 Kubernetes 服务，支持更轻松地构建、部署、升级和保护集群。它还提供对 GKE 集群的监控视图。利用 IBM® Turbonomic® 软件管理 GKS 资源，有助于确保 GKS 上运行的应用程序的性能。此外，您可以查看您的 GKE 集群以及其他发行版，可能是 Amazon Elastic Kubernetes Service、Azure Kubernetes Service、Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes 的任何其他上游版本。
IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和命名空间可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 软件可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务，以及应用程序和基础架构之间的关系。
实体
服务
容器
容器 pod
容器节点
项目（命名空间）
工作负载控制器
容器规格
卷
虚拟机
指标
响应时间
事务
vMem
vMem 请求
vCPU
vCPU 请求
vCPU 调速
vMem 请求配额
vCPU 请求配额
vMem 限制配额
vCPU 限制配额
依赖于基础架构的商品
生成的操作
暂停
向上/向下调整容器大小
移动 pod
配置 vMem
配置 vCPU
vMem 请求
vCPU 请求
消费者数量
移动虚拟机
移动虚拟机存储
重新配置存储
重新配置虚拟机
受支持的版本
IBM Turbonomic 软件支持 Kubernetes 的所有上游版本
Google Kubernetes Engine 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的多个容器平台集成之一。连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。
自动决策，同时有助于确保性能、最大限度地降低成本和保持合规性。
通过自动制定决策实现应用驱动的全堆栈管理，从而获得持续性能，并查看您的 EKS 集群和其他发行版。
自顶向下、应用驱动的分析，可确保应用程序的持续性能。
持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源，以帮助确保最佳性能。