Kubernetes 集成

Kubernetes 是大多数组织的首选容器平台。对于在 Kubernetes 上运行的容器化和微服务应用程序，IBM® Turbonomic® 平台将自动管理资源以帮助确保性能。IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和名称空间的可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。
为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 平台可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务交易，以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，无论是基于本地管理程序，或云端基础架构，IBM 都Turbonomic 可以将 Kubernetes 与底层基础架构相结合。由此您拥有足够的容量可用于支持需求的增长，因此可以自信地向外扩展或向上扩展。
服务
容器
容器规格
容器 pod
工作负载控制器
命名空间
容器集群
虚拟机 (VM)
如果容器 Pod 已附加到卷，Turbonomic 会将其识别为持久卷 (VM)，并显示哪些 Pod 已连接到 PV
响应时间
事务时间
虚拟内存 (vMem)
vMem 请求
vMem 请求配额
vMem 限制配额
虚拟 CPU (vCPU)
vCPU 请求
VCPU 调速
VCPU 请求配额
vCPU 限制配额
内存请求分配
内存分配
CPU 请求分配
CPU 分配
识别容器规格并调整其大小（通过工作负载控制器）
识别命名空间配额并调整其大小（仅增大，不缩小）
识别工作负载控制器并调整其大小
识别和扩展工作量控制器
识别并移动容器 Pod
识别并配置容器 Pod
识别并挂起容器 Pod
识别并重新配置 Kubernetes 节点
在细粒度级别确保资源的高效利用，消除性能瓶颈和成本低效
持续优化您的 Kubernetes 环境，确保容器具有适量的 CPU、内存、网络和存储空间
自动执行操作，以防止成本超支，并维护具有成本效益的 Kubernetes 环境
主动识别和解决瓶颈，确保 Kubernetes 应用程序的高性能和可用性
提高站点可靠性，助力 DevOps 团队快速制定决策，将响应时间从几天缩短到几秒钟
通过一站式界面管理原有虚拟化和下一代微服务
借助 Kubernetes 应用程序和基础架构运行状况的统一模型来消除复杂性
弥合 DevOps 团队和应用程序团队之间的差距，按每个应用程序组件，配备一个透明且可审计的 IT 资源决策视图
根据实时需求和工作负载要求定义操作并实现操作自动化，使团队能够专注于关键任务
Kubernetes 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的多个容器平台集成之一。连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。
自动执行决策，帮助确保性能、最大限度降低成本，同时保持合规性。
通过自动制定决策实现应用驱动的全堆栈管理，从而获得持续性能，并查看您的 EKS 集群和其它发行版。
自上而下、应用驱动的分析，可确保应用程序的持续性能。
通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。