Kubernetes 集成

Kubernetes 是大多数组织的首选容器平台。对于在 Kubernetes 上运行的容器化和微服务应用程序，IBM® Turbonomic® 平台将自动管理资源以帮助确保性能。IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和名称空间的可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。

为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 平台可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务交易，以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，无论是基于本地管理程序，或云端基础架构，IBM 都Turbonomic 可以将 Kubernetes 与底层基础架构相结合。由此您拥有足够的容量可用于支持需求的增长，因此可以自信地向外扩展或向上扩展。

