连接到应用程序管理工具并使用应用程序度量标准，形成并自动化且更明智的资源配置决策。
将应用程序 SLO 与底层基础架构资源相关联。
利用应用程序度量标准，做出更明智的资源配置决策。
获得可见性、洞察和自动化操作，从而持续确保应用程序的性能。
利用 New Relic 观察到的应用程序和数据库的性能度量标准，做出更明智的资源配置决策。
实时监视并收集度量标准，自动帮助确保应用程序性能。
实现可观测性和自动化操作，以保障所有应用程序的性能。
连接到全面的 IT 资产管理，以优化投资并确保持续的应用程序性能。
通过自动化优化资源和许可，并消除超量配置。
连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。
通过自动执行决策的同时，帮助确保性能、最大限度降低成本，同时保持合规性。
通过自动化决策，实现应用驱动的全栈管理，确保持续性能。
自上而下、应用驱动的分析，确保您应用程序的持续性能。
通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。
持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源。
连接到数据库工具以实现自动化操作，这有助于确保应用程序堆栈每一层的应用性能。
采用自上而下的方法，以及自动化操作帮助确保性能。
采取智能操作，防止资源匮乏和性能下降。
实现自动化操作，帮助确保应用程序堆栈每一层的性能。
连接到结构工具，实现硬件层面的自动化，包括自动配置新服务器。
实现智能自动化，甚至可确定何时配置新主机或添加新机架。
在硬件级别启用自动化，包括自动配置新服务器。
连接到超融合工具以观察和管理计算及存储资源，确保应用程序性能并最大限度地提高资源利用率。
在计算 VM 和 vStorage 的布置时识别存储层，并采取措施扩展闪存容量。
管理计算及存储资源，帮助确保应用程序性能并最大限度地提高效率。
连接到管理程序工具以管理资源，并使用自动化操作，协助确保虚拟机始终能获得执行所需的资源，而无论是在本地还是云端。
使用自动化来协助确保虚拟机获得执行所需的资源。
通过全栈可见性和资源管理来提升效率和可持续性。
发现和管理 Acropolis Hypervisor 环境中的资源，协助确保应用程序性能。
为 IBM Power Systems 中的 AIX、IBM i 和 Linux 提供工业级虚拟化技术。
连接到 IT 变更管理以帮助确保合规性，同时自动化资源以提高性能和效率。
确保遵守 IT 变更管理，同时自动调配资源以提高性能和效率。
与任何现代 HTTP API 安全集成，以通知或执行 IBM® Turbonomic® 操作。
实现 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化。
连接到公有云工具以通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。
通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。
根据规定的资源配置操作，计算云投资和节省金额。
通过基于实时需求而持续生成的操作来优化 Azure 虚拟机、数据库和卷。
利用定制定价来计算 Azure 环境的工作负载大小和预留实例覆盖率。
持续、实时地将应用程序需求与 Google Cloud Platform 的配置选项进行匹配。
更准确地计算云投资和节省金额。
使用 Azure App Service 来规划应用程序部署的构成。
连接到存储工具，以便根据需要为关键工作负载提供高性能存储器。
监控应用程序资源消耗情况并生成资源配置操作，以准确地为任务关键型工作负载提供所需的资源。
了解存储与任务关键型应用程序之间的资源关系。
了解任务关键型工作负载对存储、计算和网络资源的消耗情况。
准确了解任务关键型工作负载对存储、计算和网络资源的消耗情况。
根据需要为关键工作负载提供高性能存储器。