主页 IT 自动化 Turbonomic 与 IBM Turbonomic 集成
IBM® Turbonomic® 平台支持广泛的软件和平台，可扩展您的生态系统
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IBM Turbonomic 集成的插图
应用性能管理 (APM)

连接到应用程序管理工具并使用应用程序度量标准，形成并自动化且更明智的资源配置决策。

 IBM Instana™ Observability

将应用程序 SLO 与底层基础架构资源相关联。

 了解更多信息 Cisco AppDynamics

利用应用程序度量标准，做出更明智的资源配置决策。

 了解更多信息 Dynatrace

获得可见性、洞察和自动化操作，从而持续确保应用程序的性能。

 了解更多信息 New Relic

利用 New Relic 观察到的应用程序和数据库的性能度量标准，做出更明智的资源配置决策。

 了解更多信息 Prometheus

实时监视并收集度量标准，自动帮助确保应用程序性能。

 了解更多信息 Datadog

实现可观测性和自动化操作，以保障所有应用程序的性能。

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资产管理

连接到全面的 IT 资产管理，以优化投资并确保持续的应用程序性能。

 FlexeraOne with IBM Observability

通过自动化优化资源和许可，并消除超量配置。

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容器平台

连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。

 Red Hat® OpenShift®

通过自动执行决策的同时，帮助确保性能、最大限度降低成本，同时保持合规性。

 了解更多信息 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

通过自动化决策，实现应用驱动的全栈管理，确保持续性能。

 了解更多信息 Azure Kubernetes Service

自上而下、应用驱动的分析，确保您应用程序的持续性能。

 了解更多信息 Google Kubernetes Engine (GKE)

通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。

 了解更多信息 Kubernetes

持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源。

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数据库

连接到数据库工具以实现自动化操作，这有助于确保应用程序堆栈每一层的应用性能。

 Microsoft SQL Server

采用自上而下的方法，以及自动化操作帮助确保性能。

 了解更多信息 MySQL

采取智能操作，防止资源匮乏和性能下降。

 了解更多信息 Oracle

实现自动化操作，帮助确保应用程序堆栈每一层的性能。

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Fabric

连接到结构工具，实现硬件层面的自动化，包括自动配置新服务器。

 Cisco Unified Computing System (UCS) Manager

实现智能自动化，甚至可确定何时配置新主机或添加新机架。

 了解更多信息 HPE OneView

在硬件级别启用自动化，包括自动配置新服务器。

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超融合

连接到超融合工具以观察和管理计算及存储资源，确保应用程序性能并最大限度地提高资源利用率。

 Nutanix

在计算 VM 和 vStorage 的布置时识别存储层，并采取措施扩展闪存容量。

 了解更多信息 VMware vSAN

管理计算及存储资源，帮助确保应用程序性能并最大限度地提高效率。

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Hypervisors

连接到管理程序工具以管理资源，并使用自动化操作，协助确保虚拟机始终能获得执行所需的资源，而无论是在本地还是云端。

 Microsoft Hyper-V

使用自动化来协助确保虚拟机获得执行所需的资源。

 了解更多信息 VMware vCenter

通过全栈可见性和资源管理来提升效率和可持续性。

 了解更多信息 Nutanix AHV

发现和管理 Acropolis Hypervisor 环境中的资源，协助确保应用程序性能。

 了解更多信息 IBM PowerVM®

为 IBM Power Systems 中的 AIX、IBM i 和 Linux 提供工业级虚拟化技术。

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编排

连接到 IT 变更管理以帮助确保合规性，同时自动化资源以提高性能和效率。

 ServiceNow

确保遵守 IT 变更管理，同时自动调配资源以提高性能和效率。

 了解更多信息 Webhook

与任何现代 HTTP API 安全集成，以通知或执行 IBM® Turbonomic® 操作。

 了解更多信息 Red Hat Ansible

实现 IT 基础架构和应用程序的配置、部署和管理自动化。

 了解更多信息
公有云

连接到公有云工具以通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。

 Amazon Web Services (AWS)

通过基于实时需求而不断生成的操作来优化您的环境，其中包括预留实例清单。

 了解更多信息 AWS Billing

根据规定的资源配置操作，计算云投资和节省金额。

 了解更多信息 Microsoft Azure

通过基于实时需求而持续生成的操作来优化 Azure 虚拟机、数据库和卷。

 了解更多信息 Microsoft Enterprise Agreement

利用定制定价来计算 Azure 环境的工作负载大小和预留实例覆盖率。

 了解更多信息 Google Cloud Platform (GCP)

持续、实时地将应用程序需求与 Google Cloud Platform 的配置选项进行匹配。

 了解更多信息 Google Cloud Platform (GCP) Billing

更准确地计算云投资和节省金额。

 了解更多信息 Azure App Service 

使用 Azure App Service 来规划应用程序部署的构成。

 了解更多信息
存储

连接到存储工具，以便根据需要为关键工作负载提供高性能存储器。

 IBM FlashSystem®

监控应用程序资源消耗情况并生成资源配置操作，以准确地为任务关键型工作负载提供所需的资源。

 了解更多信息 EMC VMAX

了解存储与任务关键型应用程序之间的资源关系。

 了解更多信息 HPE 3PAR

了解任务关键型工作负载对存储、计算和网络资源的消耗情况。

 了解更多信息 NetApp ONTAP

准确了解任务关键型工作负载对存储、计算和网络资源的消耗情况。

 了解更多信息 Pure Storage

根据需要为关键工作负载提供高性能存储器。

 了解更多信息
虚拟桌面基础架构

连接到 VDI 工具以高效使用 VDI 基础架构，让 IT 团队深入了解您的环境并帮助确保应用性能。

 VMWare Horizon

帮助确保应用性能和有效利用 VDI 基础架构。

 了解更多信息
立即使用 Turbo

开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全地降低成本。

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