Azure Kubernetes Service (AKS) 是一种托管的 Kubernetes 服务，支持更轻松地构建、部署和升级集群。它还提供了 AKS 集群的基本视图。利用 IBM® Turbonomic® 管理 AKS 资源，有助于确保 AKS 上运行的应用程序的性能。此外，您可以查看 AKS 集群以及其他发行版，可能是 Amazon EKS、Google GKE、Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes 的任何其他上游版本。

IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和命名空间可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。为了做出更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 软件可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，让您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，IBM Turbonomic 软件可以将 Kubernetes 与底层基础设施相结合，无论是本地管理程序还是云。您可以自信地横向扩展或向上扩展，因为您知道有足够的容量来支持需求的增长。

