Red Hat OpenShift 集成

Red Hat® OpenShift®（ibm.com 的外部链接）是一个基于 Kubernetes 的开源容器应用平台。IBM® Turbonomic® 软件可为您管理 OpenShift 内的 Kubernetes 资源，生成可自动执行的特定操作，持续确保您的应用程序在 OpenShift 上正常运行。