Red Hat OpenShift 集成

Red Hat® OpenShift®（ibm.com 的外部链接）是一个基于 Kubernetes 的开源容器应用平台。IBM® Turbonomic® 软件可为您管理 OpenShift 内的 Kubernetes 资源，生成可自动执行的特定操作，持续确保您的应用程序在 OpenShift 上正常运行。
实体
容器
pod
节点
项目（命名空间）
工作负载
容器规格
指标
容器 CPU 限制和请求
容器内存限制和请求
pod 密度
节点 CPU 利用率和请求分配
节点内存利用率和请求分配
命名空间配额
生成的操作
采用历史上下文的容器垂直扩展
pod 移动（重新调度）
集群缩放
注意：可以模拟所有操作（容量规划）
支持的版本
Red Hat OpenShift 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的多个容器平台集成之一。连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。
通过自动制定决策实现应用驱动的全堆栈管理，从而获得持续性能，并查看您的 EKS 集群和其他发行版。
自顶向下、应用驱动的分析，可确保应用程序的持续性能。
通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。
持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源，以帮助确保最佳性能。