Amazon EKS 集成 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一种托管的 Kubernetes 服务，支持更轻松地构建、部署和升级集群。它还提供 EKS 集群的基本视图。利用 IBM® Turbonomic® 软件管理 EKS 资源，有助于确保 EKS 上运行的应用程序的性能。此外，您可以查看 EKS 集群以及其他发行版，可能是 Azure Kubernetes Service、Google Kubernetes Engine、Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes 的任何其他上游版本。

IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和命名空间可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 软件可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务，以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，IBM Turbonomic 软件可以将 Kubernetes 与底层基础架构相结合，可能是本地管理程序，也可能是云端基础架构。由此您了解到有足够的容量可用于支持需求的增长，因此可以自信地向外扩展或向上扩展。

