Amazon EKS 集成 

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一种托管的 Kubernetes 服务，支持更轻松地构建、部署和升级集群。它还提供 EKS 集群的基本视图。利用 IBM® Turbonomic® 软件管理 EKS 资源，有助于确保 EKS 上运行的应用程序的性能。此外，您可以查看 EKS 集群以及其他发行版，可能是 Azure Kubernetes Service、Google Kubernetes Engine、Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes 的任何其他上游版本。
IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和命名空间可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 软件可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务，以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，IBM Turbonomic 软件可以将 Kubernetes 与底层基础架构相结合，可能是本地管理程序，也可能是云端基础架构。由此您了解到有足够的容量可用于支持需求的增长，因此可以自信地向外扩展或向上扩展。
实体
指标
响应时间
事务
vMem
vMem 请求
vCPU
vCPU 请求
vCPU 调速
vMem 请求配额
vCPU 请求配额
vMem 限制配额
vCPU 限制配额
依赖于基础架构的商品
生成的操作
暂停
向上/向下调整容器大小
移动 pod
配置 vMem
配置 vCPU
vMem 请求
vCPU 请求
消费者数量
移动虚拟机
移动虚拟机存储
重新配置存储
重新配置虚拟机
受支持的版本
自动制定决策，这可帮助确保性能、最大限度降低成本，同时保持合规性。
自顶向下、应用驱动的分析，可确保应用程序的持续性能。
通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。
持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源，以帮助确保最佳性能。