Amazon EKS 集成 
通过自动化决策，实现应用驱动的全栈管理，确保持续性能。
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IBM Turbonomic Amazon EKS 集成插图
评选方式

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 是一种托管的 Kubernetes 服务，支持更轻松地构建、部署和升级集群。它还提供 EKS 集群的基本视图。利用 IBM® Turbonomic® 软件管理 EKS 资源，有助于确保 EKS 上运行的应用程序的性能。此外，您可以查看 EKS 集群以及其他发行版，可能是 Azure Kubernetes Service、Google Kubernetes Engine、Red Hat® OpenShift® 或 Kubernetes 的任何其他上游版本。

IBM Turbonomic 软件还将 Kubernetes 容器、pod、节点和命名空间可见性与应用程序堆栈的其余部分相结合。为制定更明智的资源配置决策，IBM Turbonomic 软件可以与 AppDynamics 和 Dynatrace 集成，供您了解 Kubernetes 平台支持的业务应用程序和事务，以及应用程序和基础架构之间的关系。同样，IBM Turbonomic 软件可以将 Kubernetes 与底层基础架构相结合，可能是本地管理程序，也可能是云端基础架构。由此您了解到有足够的容量可用于支持需求的增长，因此可以自信地向外扩展或向上扩展。

发现的数据

实体

  • 服务
  • 容器
  • 容器 pod
  • 容器节点
  • 项目（命名空间）
  • 工作负载控制器
  • 容器规格
  • 虚拟机

指标

  • 响应时间

  • 事务

  • vMem

  • vMem 请求 

  • vCPU

  • vCPU 请求

  • vCPU 调速

  • vMem 请求配额 

  • vCPU 请求配额

  • vMem 限制配额

  • vCPU 限制配额

  • 依赖于基础架构的商品 

生成的操作

  • 暂停

  • 向上/向下调整容器大小

  • 移动 pod

  • 配置 vMem

  • 配置 vCPU

  • vMem 请求

  • vCPU 请求

  • 消费者数量

  • 移动虚拟机

  • 移动虚拟机存储

  • 重新配置存储

  • 重新配置虚拟机

受支持的版本

  • IBM Turbonomic 软件支持 Kubernetes 的所有上游版本
更多容器平台集成 Amazon EKS 集成是可用于 IBM Turbonomic 平台的多个容器平台集成之一。连接到容器平台可实现应用驱动的全堆栈管理，并自动制定决策以实现持续性能。 查看所有集成 Red Hat® OpenShift®

自动制定决策，这可帮助确保性能、最大限度降低成本，同时保持合规性。

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自顶向下、应用驱动的分析，可确保应用程序的持续性能。

 了解更多信息 Google Kubernetes Engine (GKE)

通过自动化操作，确保持续的性能和弹性。

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持续、自动地管理应用程序堆栈每一层的资源，以帮助确保最佳性能。

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开启实现持续应用程序性能的旅程，同时安全地降低成本。

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