采用 FinOps 需要组织内部转变文化，以便于之前没有交集的团队相互沟通和协作。至关重要的是，期间还要求工程师和产品负责人对其云支出负责，像对待任何其他效率指标一样对待成本。为了增强工程团队的能力，并使 FinOps 模型有效发挥作用，IT、财务和业务团队必须在集中式 FinOps 团队的指导下通力合作，建立云成本管理控制机制，既要考虑到许可约束，又不能对性能产生负面影响。FinOps 实践也不得妨碍产品创新或发布速度。

FinOps Foundation 已将 FinOps 之旅定义为三个阶段：通知、优化和运营。根据每个团队或单位完成 FinOps 的进度，公司可能会同时处于多个阶段。5到 FinOps 的移动不是在第三阶段之后完成的线性流程，而是应随着企业 FinOps 模型的成熟而不断重复。

我们来一起深入了解 FinOps 之旅的各个阶段：

通知：通知是 FinOps 框架的第一阶段。这一阶段旨在为所有利益相关者提供所需的信息，以便于他们了解情况，从而做出有关云使用的经济高效的明智决策。

例如，当 IT 团队通过经过完善的可视性了解已部署上线的云资源时，他们可以在使用云的业务部门内根据具体情况分配相关支出，然后相应地退还费用。其中包括了解应用程序如何使用云资源。例如，在每月 10,000 美元的云账单中，支持财务应用程序的应用程序与外部网站应用程序的分配比例各是多少？

优化：优化是 FinOps 框架的下一阶段，重点是想方设法节约成本。根据当前使用情况，您的组织可以在哪些方面合理调整资源规模，并从折扣中受益？例如，如果您在特定节点上运行虚拟机 (VM)，并且每分钟的成本为 1 美元，那么您是否可以通过将该虚拟机移至每分钟成本仅为 0.08 美元的另一节点上，从而节省开支？

此时是利用定价和折扣机会的绝佳时机，但前提是您可以对等式应用正确的许可约束，从而找到节省许可费用的方法。您不想移至另一节点上，发现许可证并不适用，而且花费的费用是之前位置的四倍。

运营：运营是 FinOps 框架的最后一个阶段。在这一阶段，组织会根据业务目标持续评估绩效，然后想方设法改进 FinOps 实践。优化工作到位后，组织可以借助自动化来实施策略，在不影响性能的情况下不断调整云资源来控制成本。

自动化策略可以安全降低成本，同时遵守许可证合规性策略和约束，从而在执行流程时实现更好的治理。例如，了解将工作负载移至新节点以提高应用程序性能时产生的许可证合规成本。

