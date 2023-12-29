发布日期：2023 年 11 月 13 日
撰稿人：Michael Goodwin
FinOps（也称为云 FinOps）是一种不断发展的云财务管理学科和文化实践，旨在最大限度地提高混合和多云环境中的业务价值。
FinOps 是 Finance 和 DevOps 的合成词，强调 IT、财务和业务团队必须协作，将财务责任引入云，并在速度、成本和性能之间做权衡时做出数据驱动的明智决策。1
有一种误解，认为 FinOps 意味着通过云可以减少支出。事实上，FinOps 旨在消除阻碍，使工程团队能够更快交付更好的功能、应用程序和迁移成果，并就投资地点和时间展开跨职能对话。有时企业会决定缩减开支。有时会决定加大投资。但通过 FinOps，团队就知道他们为什么要做出这些支出决策。2
快速采用云基础架构对传统的消费模式和采购周期提出了挑战；FinOps 将采购流程纳入专职 FinOps 团队的集中管控，该团队就云成本优化的最佳实践向所有利益相关者提供建议。FinOps 创建了一种通用语言，使组织能够在云中高效地进行大规模运营。
FinOps 是一种学科和文化实践，但也指 FinOps 基金会（ibm.com 外部链接），这个基金会是非营利性行业组织，隶属于 Linux 基金会，由推广 FinOps 学科的公司和认证从业者组成。
IBM 宣布成功完成对 Apptio Inc 的收购，Apptio Inc 是一家盈利的技术业务管理和 FinOps 领导者。
FinOps 实施快速指南
近年来，由于越来越多地采用云原生基础架构服务，公共云支出大幅增长。Gartner 预测，2022 年全球终端用户在公共云服务上的支出将增长 20.4%，达到近 5,000 亿美元，2023 年将达到近 6,000 亿美元，超过 40% 的企业工作负载部署在云端。3
在云迁移和投资加速的同时，也伴随着对支出浪费的担忧。Flexera《2022 年云状况报告》显示，优化云的现有使用率已连续六年成为受访组织的首要举措（将更多工作负载迁移到云排在第二位）。此外，受访者表示，公共云支出平均超出预算 13%，预计未来 12 个月内云支出将增加 29%，而且根据组织自我估算，有 32% 的云支出被浪费。4（云支出大幅增长，部分原因是过度分配资源是降低性能风险的最常用方法。）
简而言之，各组织对云计算的热情仍然高涨，但很明显，在采用复杂的多云架构时也面临着随之而来的支出增长，因此需要彻底改革 IT 财务管理。
FinOps 已成为希望利用最佳实践（旨在最大化云投资回报）来优化成本的组织的管理准则。
采用 FinOps 需要组织内部转变文化，以便于之前没有交集的团队相互沟通和协作。至关重要的是，期间还要求工程师和产品负责人对其云支出负责，像对待任何其他效率指标一样对待成本。为了增强工程团队的能力，并使 FinOps 模型有效发挥作用，IT、财务和业务团队必须在集中式 FinOps 团队的指导下通力合作，建立云成本管理控制机制，既要考虑到许可约束，又不能对性能产生负面影响。FinOps 实践也不得妨碍产品创新或发布速度。
FinOps Foundation 已将 FinOps 之旅定义为三个阶段：通知、优化和运营。根据每个团队或单位完成 FinOps 的进度，公司可能会同时处于多个阶段。5到 FinOps 的移动不是在第三阶段之后完成的线性流程，而是应随着企业 FinOps 模型的成熟而不断重复。
我们来一起深入了解 FinOps 之旅的各个阶段：
通知：通知是 FinOps 框架的第一阶段。这一阶段旨在为所有利益相关者提供所需的信息，以便于他们了解情况，从而做出有关云使用的经济高效的明智决策。
例如，当 IT 团队通过经过完善的可视性了解已部署上线的云资源时，他们可以在使用云的业务部门内根据具体情况分配相关支出，然后相应地退还费用。其中包括了解应用程序如何使用云资源。例如，在每月 10,000 美元的云账单中，支持财务应用程序的应用程序与外部网站应用程序的分配比例各是多少？
优化：优化是 FinOps 框架的下一阶段，重点是想方设法节约成本。根据当前使用情况，您的组织可以在哪些方面合理调整资源规模，并从折扣中受益？例如，如果您在特定节点上运行虚拟机 (VM)，并且每分钟的成本为 1 美元，那么您是否可以通过将该虚拟机移至每分钟成本仅为 0.08 美元的另一节点上，从而节省开支？
此时是利用定价和折扣机会的绝佳时机，但前提是您可以对等式应用正确的许可约束，从而找到节省许可费用的方法。您不想移至另一节点上，发现许可证并不适用，而且花费的费用是之前位置的四倍。
运营：运营是 FinOps 框架的最后一个阶段。在这一阶段，组织会根据业务目标持续评估绩效，然后想方设法改进 FinOps 实践。优化工作到位后，组织可以借助自动化来实施策略，在不影响性能的情况下不断调整云资源来控制成本。
自动化策略可以安全降低成本，同时遵守许可证合规性策略和约束，从而在执行流程时实现更好的治理。例如，了解将工作负载移至新节点以提高应用程序性能时产生的许可证合规成本。
FinOps 基金会概述了指导 FinOps 模型中数据驱动决策的六项原则。这些原则不分等级，但应在整个 FinOps 生命周期中结合使用。6
团队需要协作。各团队必须共同努力改进 FinOps 实践，不断提高效率和创新能力。通过跨职能团队之间的协作，财务运营能够与 IT 的速度和粒度相匹配，工程师能够像对待其他效率指标一样对待成本，并有助于围绕云管理和使用建立标准化的治理和控制机制。
每个人都能自主使用云。功能和产品团队通过在初始通知阶段获得的信息了解了情况，可以有效管理云使用状况，将支出控制在预定预算范围内。建立和跟踪团队层面的目标有助于从根本上建立问责制。
集中式团队推动 FinOps。FinOps 是分布式流程，整个组织都会参与其中，但必须由集中式团队负责。专职 FinOps 团队可以比较不同的云提供商和服务，利用承诺使用折扣、预留实例、升级和批量折扣。集中购买流程还赋予经验丰富的团队职责来处理价格谈判和团队成本分配。
报告应易于获取且发布及时。此类报告可提高决策效率，包括对资源配置不足或过剩的情况采取纠正措施，以及利用自动化时机推动持续改进。了解工作流程，合理调整资源规模，以及近乎实时地正确预测对云服务的需求是 FinOps 取得成功的关键要素。
决策由云的业务价值驱动。FinOps 不仅仅是一种削减成本的策略，更是一种旨在最大化业务价值的实践。因此，价值应该驱动所有决策。趋势和差异分析等工具可以帮助团队了解成本增加情况，而内部和同行基准测试可以帮助衡量公司的绩效。当费用增加时，不是条件反射地削减成本，而是全面权衡成本、增长和绩效，团队才能做出基于价值的决策。
利用云的可变成本模型。为了确保从云支出中获得最大价值，公司必须利用云成本模型中的成本节约机会。其中包括比较不同服务提供商提供的各种定价选项和使用折扣，以及合理调整所购买的实例和服务的规模。
不同组织的头衔各不相同，但 FinOps 基金会定义的一般有五类关键 FinOps 利益相关者（ibm.com 外部链接）：
高管。首席技术官 (CTO)、首席信息官 (CIO)、首席财务官 (CFO) 或云卓越中心负责人等高管，他们专注于交付复杂的大型 IT 项目，推动落实问责制，提高企业透明度，确保团队遵守预算。
业务/产品负责人。通常是业务或产品负责人团队成员，例如云优化总监、云分析师或业务运营经理，这些团队成员负责将新产品和功能推向市场，并推进产品实现逐年增长。产品负责人通常是云基础架构自动化的关键利益相关者。
工程和运营人员。软件和系统工程师、云架构师、服务交付经理和其他工程和运营团队成员帮助加快高质量服务的交付速度，同时保持业务运营顺畅。为了在有效的 FinOps 运营模式中实现这一目标，这些团队共同努力在工程团队中建立问责实践，识别异常情况、价格下降的情况以及可以节约成本的方面，从而提高交付的应用程序和服务的成本效益。
财务/采购人员。财务和采购团队成员利用 FinOps 团队提供的信息来协商最有利的合同，执行折扣和数量承诺计划，创建云预算、预测和成本报告。
FinOps 从业者。FinOps 从业者负责主导 FinOps 取得成功所需的文化转变，联合业务、IT 和财务团队来优化云使用情况，提高业务价值。他们利用对 FinOps 框架、原则和功能的了解，专注于建立 FinOps 文化，在组织内开展最佳实践教育，设定基准，保证云成本的可视性，指导预算和预测工作。
FinOps 报告是将计费和许可数据整合到跨多云和混合环境的单一统一视图从而保证透明度的实践。成功的 FinOps 实践要求组织打破孤岛，营造责任共担的文化，让所有利益相关者都参与进来。准确而详细的混合和多云环境报告对于组织认可 FinOps 流程和附加值是必要的。
FinOps 报告的基本组成部分是整个环境的成本可视性，包括计费数据和详细的使用信息、跨多个维度（例如成本中心和团队）的成本分配、预算和预测以及退款和展示功能。
云优化并不是以减少云支出为目的的一次性工作。复杂的混合和多云环境会根据不同应用程序和服务的需求定期变更。为了避免性能风险，分配资源时必须随着需求的变化而动态响应。云优化要求应用程序能够准确持续自动获得执行所需的资源。当处于 FinOps 之旅的组织意识到通过动态资源配置确保性能是有效优化云资产的唯一途径时，自动化将成为 FinOps 实践的核心，因为不可能为应用程序实时大规模手动配置资源。
为了实现最大效益，FinOps 实践必须在云运营中利用报告和自动化。FinOps 基金会表示，高级报告意味着可以分配超过 90% 的云支出，并且预测支出与实际支出几乎没有差异。7 成熟的 FinOps 报告还要求组织设置具体的 KPI 作为衡量成功的标准。
组织将高级报告与自动化相结合，可以不断识别提高效率的时机，实时采取云优化操作来提高云投资的投资回报率。此外，组织可以自动化动态资源分配来利用指标驱动的优化，以便云环境的底层基础架构始终根据服务级别目标来配置资源。
利用高级报告和自动化的云运营可确保最终用户获得理想的数字体验，同时减少云支出。
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从成本节约和可扩展性，到全面转型和加快创新，只要制定正确的混合多云策略，其余的工作就会水到渠成。
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随着越来越多的组织采用混合多云方法，他们正在努力充分利用云的价值，控制云支出。答案是 FinOps。
了解 FinOps 框架及其如何帮助您实施问责制和自动化，从而最大限度提高业务价值。
云成本不断上升，影响利润率、营收和销售商品的总成本。随着组织规模的扩大，提高效率变得势在必行。
FinOps 从业者如何采取行动来优化成本。
查看 Forrester 2022 年第三季度报告，了解 IBM 和 Flexera One with IBM Observability 在供应商比较中的表现。
了解 IT 运营人工智能 (AIOps) 如何使用数据和机器学习来改进和自动化 IT 服务管理。
1,2 什么是 FinOps（ibm.com 外部链接），FinOps 基金会，2022
3 Gartner 预测 2022 年全球公共云最终用户支出将达到近 5000 亿美元（ibm.com 外部链接），Gartner，2022 年 7 月 18 日
4 2022 年云状况报告（ibm.com 外部链接），Flexera，2022 年
5 FinOps 阶段（ibm.com 外部链接），FinOps 基金会，2022 年
6 FinOps 原则（ibm.com 外部链接），FinOps 基金会，2022 年
7 FinOps 成熟度模型（ibm.com 外部链接），FinOps 基金会，2022 年