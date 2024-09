面向 IT 运营的人工智能 (AIOps) 使用 AI 来改进和自动执行 IT 服务和运营管理。通过将独立的手动 IT 运营工具集成到单一、智能的自动化 IT 运营平台中,AIOps 可提供端到端的可见性和上下文信息。利用这种可见性,运营团队可以加速(甚至是主动)响应事件,如果放任不管,可能会导致速度变慢和中断。