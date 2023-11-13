采用 FinOps 需要在组织内部实现文化转变，让之前没有交集的各个团队增进沟通和协作。至关重要的是，这项工作还要求工程师和产品负责人对其云开支负责，像对待任何其他效率指标一样对待成本。

为了增强工程团队这方面的能力，并让 FinOps 模式有效发挥作用，IT、财务和业务团队必须通力合作，在某些情况下需要获得集中式 FinOps 团队的指导。各个团队可以共同建立云成本管理控制机制，既要考虑到许可约束，又不能对性能产生负面影响。FinOps 实践也不得妨碍产品创新或发布速度。

FinOps 基金会将 FinOps 之旅定义为三个阶段：通知、优化和运营。根据各个团队或业务部门的 FinOps 成熟度，企业可能会同时处于多个阶段。5向 FinOps 转变不是在第三阶段之后完成的线性过程，而是应该随着企业 FinOps 模式的成熟而不断重复。

我们来一起深入了解 FinOps 之旅的各个阶段：

通知：通知是 FinOps 框架的第一阶段。这一阶段旨在让所有利益相关者能够获得并理解所需的信息，从而在云的使用方面做出具有成本效益的明智决策。

例如，IT 团队如果了解哪些云资源已部署且可用，就能获得更好的可见性。得益于这种可见性，IT 团队可以在使用云的业务部门内部根据具体情况分配相关支出，并相应地计费。该阶段包括了解应用程序如何使用云资源。例如，假设每月的云账单为 10,000 美元，FinOps 团队可以确定支持财务应用程序的应用程序与外部网站应用程序的分配比例。

优化：优化是 FinOps 框架的下一阶段，重点在于想方设法节约成本。组织可以在哪些方面根据当前的资源使用情况，合理调整资源规模，并因此获得折扣优惠？例如，如果组织在特定节点上运行虚拟机 (VM)，费用为每分钟 1 美元，则团队可以将该虚拟机移至费用仅有每分钟 0.50 美元的另一节点上，从而节省资金。

此时是利用定价和折扣机会的绝佳时机，但前提是您可以对等式应用正确的许可约束，从而找到节省许可费用的方法。您不想移至另一节点上，发现许可证并不适用，而且花费的费用是之前位置的四倍。

运营：运营是 FinOps 框架的最后一个阶段。在这一阶段，组织会根据业务目标持续评估绩效，然后想方设法改进 FinOps 实践。优化工作到位后，组织可以借助自动化来实施策略，在不影响性能的情况下不断调整云资源来控制成本。

可自动执行的策略可以安全地降低成本，同时遵守许可证合规性策略与约束，从而在执行流程时实现更好的治理。例如，了解将工作负载移至新节点以提升应用程序性能时产生的许可证合规成本。