FinOps 是“Finance”（财务）和 DevOps（开发运维）的组合词，强调 IT、财务和业务团队必须紧密合作，将财务问责制引入云端，并在权衡速度、成本和性能时做出数据驱动的明智决策。1
有一种误解，认为 FinOps 意味着节省云开支。事实上，FinOps 关键在于消除阻碍，让工程团队能够更快交付更好的功能、应用程序和迁移成果，并就投资地点和时间展开跨职能部门的对话。企业领导者有时会决定缩减开支，有时会决定加大投资。但通过 FinOps，团队就知道他们为什么要做出这些支出决策。2
云基础设施的快速采用对传统消费模式与采购周期提出了挑战。FinOps 通过将采购纳入专职 FinOps 团队的集中管控来解决这一挑战，该团队就云成本优化的最佳实践向所有利益相关者提供建议。FinOps 创建了一种通用语言，让组织能够在云端高效地进行大规模运营。
FinOps 既是一门学科，也是一门文化实践，还可以指 FinOps 基金会。FinOps 基金会是一个非营利性行业组织，隶属于 Linux 基金会，由推广 FinOps 学科的企业和认证从业者组成。
近年来，由于云原生基础架构服务的采用率日益提高，公有云支出大幅增长。Gartner 预测，2022 年全球最终用户在公有云服务上的支出将增长 20.4%，达到近 5,000 亿美元，2023 年将达到近 6,000 亿美元，并且超过 40% 的企业工作负载部署在云端。3
云迁移和投资的加速也伴随着对支出浪费的担忧。Flexera《2022 年云状况报告》显示，优化云的现有使用方式已连续六年成为受访组织的首要举措（将更多工作负载迁移到云端排在第二位）。
此外，受访者还表示，公有云支出平均超出预算 13%，未来 12 个月内云支出预计将增加 29%；而且根据受访者自我估算，有 32% 的云支出被浪费。4（云支出大幅增长，部分原因在于过度分配资源是降低性能风险的最常用方法。）
简而言之，各种组织对云计算仍然热情高涨，但很明显，在采用复杂的多云架构时也面临着随之而来的支出增长，因此需要彻底改革 IT 财务管理。
FinOps 已成为希望利用最佳实践（旨在最大化云投资回报）来优化成本的组织的管理准则。
采用 FinOps 需要在组织内部实现文化转变，让之前没有交集的各个团队增进沟通和协作。至关重要的是，这项工作还要求工程师和产品负责人对其云开支负责，像对待任何其他效率指标一样对待成本。
为了增强工程团队这方面的能力，并让 FinOps 模式有效发挥作用，IT、财务和业务团队必须通力合作，在某些情况下需要获得集中式 FinOps 团队的指导。各个团队可以共同建立云成本管理控制机制，既要考虑到许可约束，又不能对性能产生负面影响。FinOps 实践也不得妨碍产品创新或发布速度。
FinOps 基金会将 FinOps 之旅定义为三个阶段：通知、优化和运营。根据各个团队或业务部门的 FinOps 成熟度，企业可能会同时处于多个阶段。5向 FinOps 转变不是在第三阶段之后完成的线性过程，而是应该随着企业 FinOps 模式的成熟而不断重复。
我们来一起深入了解 FinOps 之旅的各个阶段：
通知：通知是 FinOps 框架的第一阶段。这一阶段旨在让所有利益相关者能够获得并理解所需的信息，从而在云的使用方面做出具有成本效益的明智决策。
例如，IT 团队如果了解哪些云资源已部署且可用，就能获得更好的可见性。得益于这种可见性，IT 团队可以在使用云的业务部门内部根据具体情况分配相关支出，并相应地计费。该阶段包括了解应用程序如何使用云资源。例如，假设每月的云账单为 10,000 美元，FinOps 团队可以确定支持财务应用程序的应用程序与外部网站应用程序的分配比例。
优化：优化是 FinOps 框架的下一阶段，重点在于想方设法节约成本。组织可以在哪些方面根据当前的资源使用情况，合理调整资源规模，并因此获得折扣优惠？例如，如果组织在特定节点上运行虚拟机 (VM)，费用为每分钟 1 美元，则团队可以将该虚拟机移至费用仅有每分钟 0.50 美元的另一节点上，从而节省资金。
此时是利用定价和折扣机会的绝佳时机，但前提是您可以对等式应用正确的许可约束，从而找到节省许可费用的方法。您不想移至另一节点上，发现许可证并不适用，而且花费的费用是之前位置的四倍。
运营：运营是 FinOps 框架的最后一个阶段。在这一阶段，组织会根据业务目标持续评估绩效，然后想方设法改进 FinOps 实践。优化工作到位后，组织可以借助自动化来实施策略，在不影响性能的情况下不断调整云资源来控制成本。
可自动执行的策略可以安全地降低成本，同时遵守许可证合规性策略与约束，从而在执行流程时实现更好的治理。例如，了解将工作负载移至新节点以提升应用程序性能时产生的许可证合规成本。
FinOps 基金会概述了指导 FinOps 模型中数据驱动决策的六项原则。这些原则不分等级，但应在整个 FinOps 生命周期中结合使用。6
各个团队需要通力协作。各团队必须通力协作以改进 FinOps 实践，不断提高效率和创新能力。通过跨职能部门的协作，财务运营能够与 IT 的速度和粒度相匹配，工程师能够像对待其他效率指标一样对待成本。这种协作还有助于围绕云的管理和使用情况建立标准化的治理和控制机制。
每个人都对自己的云使用情况负责。得益于在初始通知阶段获得的可见性，功能和产品团队可以获得必要的洞察分析，从而有效管理云使用情况，将支出控制在预定预算范围内。建立并跟踪团队层面的目标有助于从头开始建立问责制。
集中式团队推动 FinOps。FinOps 是分布式流程，整个组织都会参与其中，但必须由集中式团队负责。专职 FinOps 团队可以比较不同的云提供商和服务，利用承诺使用折扣、预留实例、升级和批量折扣。集中购买流程还赋予经验丰富的团队职责来处理价格谈判和团队成本分配。
报告应该易于获取且发布及时。此类报告可提高决策效率，包括对资源配置不足或过剩的情况采取纠正措施，以及利用自动化机会推动持续改进。了解工作流程、合理调整资源规模以及近乎实时地正确预测云服务需求，是 FinOps 取得成功的关键要素。
决策由云的业务价值驱动。FinOps 不仅仅是一种削减成本的策略，更是一种旨在最大限度提升业务价值的实践。因此，所有决策都应由价值驱动。趋势和方差分析等工具可以帮助团队了解成本增加情况，而内部和同行基准测试可以帮助衡量企业的绩效。当费用增加时，团队不应条件反射地削减成本，而应全面权衡成本、增长和绩效，这样才能基于价值做出决策。
利用可变的云成本模型。为了确保云开支带来最大价值，企业必须利用云成本模型中节省成本的机会。该成本模型包括比较不同服务供应商提供的各种定价选项和使用量折扣，以及合理调整所购实例和服务的规模。
不同组织的头衔各不相同，但 FinOps 基金会定义的关键 FinOps 利益相关者通常有五种 ：
高管。首席技术官 (CTO)、首席信息官 (CIO)、首席财务官 (CFO) 或云卓越中心负责人等高管重点关注复杂大型 IT 项目的交付，还负责推动落实问责制、提高企业透明度以及确保团队遵守预算。
业务或产品负责人。业务或产品负责人团队通常包括云优化总监、云分析师或业务运营经理。这些团队成员负责将新产品和新功能推向市场，还致力于推动产品逐年加速增长。产品负责人通常是云基础设施自动化的关键利益相关者。
工程和运营人员。软件和系统工程师、云架构师、服务交付经理等工程和运营团队成员负责帮助加快高质量服务的交付速度，同时保持业务运营顺畅。为了在有效的 FinOps 运营模式中实现这一目标，这些团队通力协作，在工程团队中建立问责实践。他们还负责识别异常情况、价格下降的情况以及可以节省成本的方面，从而提高交付的应用程序和服务的成本效益。
财务和采购人员。财务和采购团队成员负责使用 FinOps 团队提供的信息来进行谈判以争取最有利的合同，执行折扣和数量承诺计划，以及创建云预算、预测和成本报告。
FinOps 专业人员。FinOps 专业人员负责主导 FinOps 取得成功所需的文化转变，联合业务、IT 和财务团队来优化云使用情况，以及提升业务价值。他们利用对 FinOps 框架、原则和功能的了解，重点关注几个关键方面，包括建立 FinOps 文化以及在组织内开展最佳实践教育。他们还负责设定基准，实现云成本的可见性，以及指导预算和预测工作。
FinOps 报告是将计费和许可数据整合到跨多云和混合环境的单一统一视图中并以可视化方式呈现的实践。成功的 FinOps 实践要求组织打破孤岛，营造责任共担的文化，让所有利益相关者都参与进来。要想让组织认可 FinOps 流程和附加值，准确而详细的混合和多云环境报告必不可少。
FinOps 报告的基本组成部分包括几个关键要素。首先是整个环境的成本可见性，包括计费数据和详细的使用信息。接下来是跨多个维度（例如成本中心和团队）的成本分配，包括预算和预测。最后，还有 Chargeback 和 Showback 功能。
云优化并不是以减少云支出为目的的一次性工作。复杂的混合和多云环境会根据不同应用程序和服务的需求定期变更。为了避免性能风险，分配资源时必须随着需求的变化而动态响应。
云优化要求应用程序能够持续自动获得执行所需的资源。已经踏上 FinOps 之旅的组织意识到，动态资源配置是优化云资产和确保性能的唯一途径。自动化已成为 FinOps 实践的核心，因为实时、大规模地手动为应用程序提供资源是不可能实现的。
为了实现最大效益，FinOps 实践必须在云运营中充分利用报告和自动化。FinOps 基金会表示，高级报告意味着可以分配超过 90% 的云支出，并且预测支出与实际支出几乎没有差异。7 熟的 FinOps 报告还要求组织设置具体的 KPI 作为衡量成功的标准。
组织将高级报告与自动化相结合，可以不断识别提高效率的时机，实时采取云优化操作来提高云投资的投资回报率。此外，组织可以自动化动态资源分配来利用指标驱动的优化，以便云环境的底层基础架构始终根据服务级别目标来配置资源。
利用高级报告和自动化的云运营可确保最终用户获得理想的数字体验，同时减少云支出。
了解基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS) 和软件即服务 (SaaS) 之间的主要区别。深入了解每种云模型如何提供不同水平的控制、可扩展性和管理能力，以满足不同的业务需求。
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1、2 什么是 FinOps，FinOps 基金会，2022 年。
3 Gartner 预测 2022 年全球公有云终端用户支出将达到近 500 亿美元，Gartner，2022 年 7 月 18 日。
4 2022 年云现状报告，Flexera，2022 年。
5 FinOps 阶段， FinOps 基金会，2022 年。
6 FinOps 原则，FinOps 基金会，2022 年。
7 FinOps 成熟度模型，FinOps 基金会，2022 年。