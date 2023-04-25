顾名思义，混合云便是公有云、私有云与本地环境的结合。具体而言（且在理想情况下），混合云会将这三种环境的组合连接到一个灵活的基础设施中，以便运行组织的应用程序和工作负载。

起初，组织会转向混合云计算模型，而这主要是为了将其部分本地数据迁移到私有云基础设施；然后，组织会将该基础设施连接到云供应商在异地托管的公有云基础设施中。此流程是通过打包的混合云解决方案（如 Red Hat OpenShift 或是中间件和 IT 管理工具）来完成的，它旨在创建一个“一站式界面”。团队和管理员依靠此统一仪表板来查看其应用程序、网络和系统。

如今，混合云架构已超越物理连接和云迁移，提供了一种灵活、安全且经济高效的环境；此环境支持跨多个环境的工作负载的可移植性和自动部署。凭借此特性，组织能比单独使用公有云或私有云更有效、更经济地实现其技术与业务目标。例如，混合云环境是 DevOps 和其他团队开发和测试 Web 应用程序的理想选择。它可让组织免于购买和扩展运行应用程序测试所需的本地物理硬件，从而加快上市时间。团队在公有云中开发出应用程序后，可能会根据业务需求或安全因素而将其迁移到私有云环境。

此外，公有云还可让公司快速扩展资源以应对计划外的流量峰值，而不会影响私有云工作负载（此功能被称为“云爆发”）。Amazon 等流媒体通道会在启动新节目时使用云爆发来支持上涨的收视流量。

如今，大多数企业组织均依赖混合云模型，因为它比传统的本地基础设施设置具有更高的灵活性、可扩展性和成本优化幅度。根据《IBM 转型指数：云业务现状》，超过 77% 的企业和 IT 专业人士已采用混合云方法。

要详细了解公有云、私有云与混合云之间的差异，请查看“公有云、私有云与混合云：有什么区别？”

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