多云是指使用来自两个或多个云供应商的两个或多个云。使用一家供应商的电子邮件 SaaS 和另一家供应商的图像编辑 SaaS,便可轻松实现一个多云环境。但是,当企业谈论多云时,它们通常是指使用来自两个或多个领先公有云供应商的多种云服务,其中包括 SaaS、PaaS 与 IaaS 服务。

组织选择多云是为了避免供应商锁定、拥有更多服务选项以及获得更多创新。借助多云,组织可选择和定制一组独家的云功能和服务,从而满足其业务需求。此选择自由还包括按需或在其出现时从任意 CSP 选择“同类最佳”技术,而不是局限于单一供应商的产品。例如,某一组织可能会选择 AWS 来实现其全球 Web 托管,选择 IBM Cloud 来实现数据分析,同时选择机器学习平台和 Microsoft Azure 来实现安全功能。

此外,多云环境还可减少因“影子 IT”(未经 IT 部门批准且常在 IT 不知晓或未予监督的情况下在企业网络上使用任意软件、硬件或 IT 资源)而可能导致的许可、安全与兼容问题。