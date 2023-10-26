由于 FaaS 能够轻松隔离和扩展事务，因此它非常适合大容量和高度并行的工作负载。它还可用于创建后端系统或用于数据处理、格式转换、编码或数据聚合等活动。

FaaS 也是 Web 应用程序、后端、数据/流处理或创建在线聊天机器人或物联网设备后端的良好工具。FaaS 可以帮助您管理和使用第三方服务。例如，如果您正在考虑开发 Android 应用程序，则可以采用 FaaS 方法来控制成本。由于仅当您的应用程序连接到云以执行批处理等特定功能时才需要付费，因此成本可能比使用传统方法低得多。

FaaS 还能显著提高计算性能。例如，两名学生最近与 IBM 工程师合作，探索如何利用 IBM Cloud Functions 进行蒙特卡洛模拟（一种数学方法，用于估计某些难以预测事件的未来结果），以估计股票价格。蒙特卡洛模拟被认为是重要的高性能计算工作负载。Monte Carlo 和 IBM Cloud Functions 的结合使团队能够大规模运行计算，并使他们能够专注于业务逻辑。使用 FaaS，该团队在大约 90 秒内完成了整个蒙特卡洛模拟，并有 1,000 个并行调用。相比之下，在具有四个 CPU 核心的笔记本电脑上运行相同的流程需要 247 分钟，并且 CPU 利用率几乎为 100%。

要查看 FaaS 用例的更多示例，请查看“IBM Cloud Functions 提供的主要优势概述”。