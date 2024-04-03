主页 混合云

混合云解决方案

面向 AI 并利用 AI 进行技术优化

泰国曼谷环形立交桥夜景鸟瞰图
最大限度提升生成式 AI 时代的混合云价值

通过这本电子书了解如何实现这一点
使用具有开放性和互操作性的平台构建和部署应用程序

利用混合云和 AI 实现现代化
无论数据位于何处，皆可安全、无缝地利用数据

深入了解数据存储解决方案
利用有针对性的混合云提升性能和成本效益

构建更有针对性的混合云

2024 年 8 月 1 日

IBM 商业价值研究院 (IBV)：混合设计和技术架构

加入我们，一起热烈探讨 IBM 的混合设计方法，以及它对我们客户的技术架构、技术架构师和生成式 AI 与 AI 驱动的快速变化的意义。

 立即注册
设计面向 AI 的混合云

推动您的云和 AI 之旅向前迈进。首先评估 IT 投资，并设计一个开放、集成的基础，以便跨多个数字环境实现快速、一致的访问。

与 IBM 合作，可利用我们的以下优势：

  • 合作伙伴生态系统
  • 出类拔萃的混合云专业知识
  • AI 就绪型基础设施解决方案，由 Red Hat 的开放式混合云平台提供支持

利用 IBM 的专业知识并设计混合多云，实现 AI 业务成果并最大限度提高投资回报率。

HFS：云转型带来的有形商业价值仍然难以捉摸

Forrester：实现大型机应用环境的现代化改造

成功案例

升级飞行体验。混合云提供助力。
混合云集成的创新方法，将愿景转化为行动

CVS Health 首席技术官 Claus Jensen 讨论为何混合云集成是实现业务转型愿景的第一步。

 面向混合云中的资源工作负载的 AI 驱动自动化

借助 IBM® Turbonomic，Capita 可以将所有托管平台集中到单一视图中，无论这些平台部署在本地还是云中。

 IBM 可提供再投资价值并管理合规性

CIO 混合云上的平台工程可支持增长和灾难恢复，并提供推动再投资的价值。

精选解决方案

深入了解满足业务需求的混合云产品。

IBM Consulting

利用生成式 AI 优化核心技术、解锁原有应用，并打造全新的数字化功能。

 深入了解应用程序现代化服务 IBM watsonx Code Assistant

以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。

 深入了解 IBM watsonx Code Assistant for Z Red Hat OpenShift on IBM Cloud

利用托管的 OpenShift 为您的应用程序现代化之旅提供支持，重点关注安全性、合规性和可观察性要素。

 深入了解 Red Hat OpenShift on IBM Cloud
IBM Storage FlashSystem

恢复数据只需数小时，而非数天。为企业带来更多优势——网络弹性、性能和能效。

 深入了解 IBM Storage FlashSystem IBM Cloud for Financial Services

旨在保护您最敏感的数据和 AI 工作负载，并具备依据行业信息的内置安全和控制措施。

 探索 IBM Cloud for Financial Services IBM Storage Defender

让存储更具数据弹性。跨主次存储进行监视、保护、检测和恢复。

 深入了解 IBM Storage Defender
IT 基础架构

发现专为企业混合云和 AI 策略设计的服务器、存储器和软件。

 探索 IT 基础架构解决方案 IBM watsonx Code Assistant

通过生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开 Ansible 运行手册创建过程的神秘面纱。

 深入了解 watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed IBM Consulting 和 Redhat

通过 IBM® Consulting 推进数字化转型，构建开放且安全的混合云架构并寻找软件解决方案。

 深入了解 IBM Consulting

精选洞察

利用混合云最大限度地发挥生成式 AI 的潜力

混合云框架中的 AI 可支持企业推动变革成果、优化运营，并在日益数字化的环境中保持竞争优势。

 人工智能 (AI) 正在以其变革性的能力重塑众多行业

从高性能计算系统到持续监控和优化，这七个关键策略将助力组织充分发挥 AI 的潜力。

 Forrester：实现大型机应用环境的现代化改造

云端的新计算平台正在以传统大型机无法处理的方式推动与企业的直接数字交互的增加。

 互联混合云：持续创新的关键

无缝互联的 IT 体系结构十分关键，有助于在创新、安全性、产品上市速度之间取得适当平衡，并为组织未来发展打下坚实的基础。

 混合云方法转型

据 IDC 称，78% 的 IT 组织认为 XaaS 产品是其未来战略的关键部分。IBM 专注于 XaaS 以及综合 AI 和数据平台，有望成为这个变革时代的领导者。

 将 AI 融入业务的各个层面

企业的重点将继续把 AI 融入到业务的各个层面。IDC 的这篇文章强调了实现这一目标所需的组织、流程和技术转型。

 实现混合云的全部价值

IBM 和 Red Hat 的开放式混合云平台是创新和商业价值的催化剂。连接并整合您的 IT 基础架构，让正确的人员能够在正确的时间访问相关数据。

 利用混合云打造弹性业务

每天，IT 和安全领导者都在与不确定性和风险作斗争。他们需要应对不断变化的监管环境，同时避免可能导致基础业务功能停止数周或数月的安全漏洞。

 HFS：云转型带来的有形商业价值仍然难以捉摸

HFS Research 与 IBM 合作对高层管理者进行访问，以了解他们在转型之旅中所处的位置，并从他们的经历和遇到的挑战中吸取经验。

混合云+AI：科技大重置

随着行业为生成式 AI 和随之而来的技术做好准备，领先的组织已经通过混合设计方法提高投资回报率。

了解这个基于混合云构建的成熟架构框架如何提高组织的速度和敏捷性，同时简化新技术的集成。
从混乱到现金：混合设计如何创造商业价值

您的技术资产是否已为生成式 AI 工作流做好准备？使用我们称之为混合设计的方法，您可以充分利用生成式 AI 技术。

 投资回报率补救办法：混合设计如何提高技术投资回报率

成本中心的方法是计算 IT 成本。了解如何通过混合设计提高投资回报率，并将 IT 与董事会讨论的业务成果联系起来。

 即将推出... 混合设计：架构

了解最新一期的《科技大重置》何时发布，以及来自 IBM 商业价值研究院的更多洞察分析。

后续步骤

在 30 分钟战略会议上免费与 IBM 专家聊天。向 IBM 专家咨询，了解混合云潜力的全部价值。

 注册 IBM Cloud 时事通讯