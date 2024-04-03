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利用混合云和 AI 实现现代化
深入了解数据存储解决方案
构建更有针对性的混合云
推动您的云和 AI 之旅向前迈进。首先评估 IT 投资，并设计一个开放、集成的基础，以便跨多个数字环境实现快速、一致的访问。
与 IBM 合作，可利用我们的以下优势：
利用 IBM 的专业知识并设计混合多云，实现 AI 业务成果并最大限度提高投资回报率。
HFS：云转型带来的有形商业价值仍然难以捉摸
Forrester：实现大型机应用环境的现代化改造
深入了解满足业务需求的混合云产品。
利用生成式 AI 优化核心技术、解锁原有应用，并打造全新的数字化功能。
以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
利用托管的 OpenShift 为您的应用程序现代化之旅提供支持，重点关注安全性、合规性和可观察性要素。
恢复数据只需数小时，而非数天。为企业带来更多优势——网络弹性、性能和能效。
旨在保护您最敏感的数据和 AI 工作负载，并具备依据行业信息的内置安全和控制措施。
让存储更具数据弹性。跨主次存储进行监视、保护、检测和恢复。
发现专为企业混合云和 AI 策略设计的服务器、存储器和软件。
通过生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开 Ansible 运行手册创建过程的神秘面纱。
通过 IBM® Consulting 推进数字化转型，构建开放且安全的混合云架构并寻找软件解决方案。
混合云框架中的 AI 可支持企业推动变革成果、优化运营，并在日益数字化的环境中保持竞争优势。
从高性能计算系统到持续监控和优化，这七个关键策略将助力组织充分发挥 AI 的潜力。
云端的新计算平台正在以传统大型机无法处理的方式推动与企业的直接数字交互的增加。
无缝互联的 IT 体系结构十分关键，有助于在创新、安全性、产品上市速度之间取得适当平衡，并为组织未来发展打下坚实的基础。
据 IDC 称，78% 的 IT 组织认为 XaaS 产品是其未来战略的关键部分。IBM 专注于 XaaS 以及综合 AI 和数据平台，有望成为这个变革时代的领导者。
企业的重点将继续把 AI 融入到业务的各个层面。IDC 的这篇文章强调了实现这一目标所需的组织、流程和技术转型。
IBM 和 Red Hat 的开放式混合云平台是创新和商业价值的催化剂。连接并整合您的 IT 基础架构，让正确的人员能够在正确的时间访问相关数据。
每天，IT 和安全领导者都在与不确定性和风险作斗争。他们需要应对不断变化的监管环境，同时避免可能导致基础业务功能停止数周或数月的安全漏洞。
HFS Research 与 IBM 合作对高层管理者进行访问，以了解他们在转型之旅中所处的位置，并从他们的经历和遇到的挑战中吸取经验。
随着行业为生成式 AI 和随之而来的技术做好准备，领先的组织已经通过混合设计方法提高投资回报率。
了解这个基于混合云构建的成熟架构框架如何提高组织的速度和敏捷性，同时简化新技术的集成。
您的技术资产是否已为生成式 AI 工作流做好准备？使用我们称之为混合设计的方法，您可以充分利用生成式 AI 技术。
成本中心的方法是计算 IT 成本。了解如何通过混合设计提高投资回报率，并将 IT 与董事会讨论的业务成果联系起来。
了解最新一期的《科技大重置》何时发布，以及来自 IBM 商业价值研究院的更多洞察分析。