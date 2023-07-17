微服务在高管和项目负责人中的受欢迎程度可能至少像在开发人员中一样。 这是微服务较为独特的特征之一，因为通常是软件开发团队对架构充满热情。 之所以会这样，是因为微服务更好地反映了许多企业领导所期望的组建并运行团队和开发流程的方式。

另一方面，微服务是一种更有助于实现所期望运营模式的架构模型。 在 IBM 最近对 1200 多位开发人员和 IT 主管展开的调研中，87% 的微服务用户一致认为，花费资金和努力采用微服务是非常值得的。

以下只是微服务为企业带来的几个优势。

可单独部署

也许微服务最重要的特征就是服务规模较小而且可单独部署，因此不再需要大动干戈，以更改代码行或在应用中添加新功能。

微服务为组织带来了有效的解决方案，彻底消除了花大量时间进行小幅更改的困扰。 无需具备计算机科学的博士学位，就能查看或理解有助于提升速度和敏捷性的方法的价值。

但速度并不是以这种方式设计服务的唯一价值。 常见的新兴组织模式是围绕业务问题、服务或产品建立跨职能团队。 微服务模型与这种趋势完全吻合，因为它使组织能够围绕一项服务或一组服务建立小型跨职能团队，并以灵活的方式开展运作。

微服务的松散耦合形式也在应用中建立了一定程度的故障隔离，并提升了安全永续性。 而小型的服务，加上其清晰的边界和通信模式，使新团队成员更容易了解代码库并快速做出贡献，这在加快速度和鼓舞员工士气方面都有明显的好处。

适合作业的工具

在传统的 n 层架构模式中，应用通常共享公共栈，而且由大型关系数据库支持整个应用。 这种方法有几个明显的缺点，其中最重要的缺点是，应用的每个组件都必须共享公共栈、数据模型和数据库，即使对于作业的某些要素有更明确、更理想的工具也不例外。 这样会形成糟糕的架构，对于不断意识到可以用更出色、更有效的方法构建这些组件的开发人员来说，这无疑令人沮丧。

相比之下，在微服务模型中，组件单独部署，并通过 REST、事件流和消息代理的某些组合进行通信，因此可以针对每个单独服务优化该服务的技术栈。 技术改变了一切，随着令人向往的技术成为现实，由多个较小的服务组成的应用也变得更简单、成本更低。

精确缩放

通过微服务，各个服务可以单独部署，也可以单独扩展。 最终效益十分明显：如果实施得当，微服务所需的基础架构比单体式应用更少，因为它们能够仅精确扩展需要它的组件，而不是像单体应用那样需要扩展整个应用。

但也存在挑战

微服务的显著收益也伴随着重大挑战。 从单体架构迁移到微服务意味着管理复杂性显著增加 - 更多团队创建了更多服务并部署在更多位置。 一个服务中的问题可能会导致其他服务中的问题。 日志记录数据（用于监视和问题解决）更加庞大，并且在各个服务中可能不一致。 新版本可能会导致向后兼容性问题。 应用涉及更多网络连接，这意味着有可能产生更多延迟和连接问题。 DevOps 方法（请阅读下面的内容）可解决其中的许多问题，但采用 DevOps 本身即具有挑战性。

尽管如此，这些挑战也没能阻止未采用者去采用微服务，同时也没能阻止采用者加强他们的微服务承诺。 最近的 IBM 调查数据表明，当前 56% 的非用户可能或很可能在未来两年内采用微服务，而 78% 的现有微服务用户可能会增加他们在微服务方面投入的时间、资金和精力。