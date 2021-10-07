无服务器和功能即服务 (FaaS) 经常被混为一谈，但事实是 FaaS 实际上是无服务器的子集。

无服务器专注于任何服务类别，无论是计算、存储、数据库、消息传递还是 API 网关，这些服务器的配置、管理和计费对用户不可见。

然而，FaaS 可能是无服务器架构中最关键的技术之一，它专注于事件驱动的计算模式，即应用程序代码或容器仅在响应事件或请求时运行。