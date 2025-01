IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最受欢迎的云服务产品类型。它们有时被称为云服务模型或云计算服务模型。



IaaS、PaaS 和 SaaS 并不相互排斥。许多中型企业使用不止一种,大多数大型企业会同时使用三种。

“即服务”指的是这些产品中 IT 资产的使用方式,以及云计算与传统 IT 之间的本质区别。在传统 IT 领域,组织通过在自己的本地数据中心购买、安装、管理和维护 IT 资产来使用此类资产,包括硬件、系统软件、开发工具、应用程序。

在云计算中,云服务提供商拥有、管理和维护资产;客户通过互联网连接使用这些资产,并按订阅或即用即付的方式付费。

因此,IaaS、PaaS、SaaS 或任何“即服务”解决方案的主要优势在于经济性:客户能够以可预测的成本访问和扩展所需的 IT 功能,而无需支付巨额费用和开销购买和维护自建数据中心所需的一切。但是,每种解决方案都有各自的优势。