IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最受欢迎的云服务产品类型。它们有时被称为云服务模型或云计算服务模型。
IaaS、PaaS 和 SaaS 是三种最受欢迎的云服务产品类型。它们有时被称为云服务模型或云计算服务模型。
IaaS、PaaS 和 SaaS 并不相互排斥。许多中型企业使用不止一种，大多数大型企业会同时使用三种。
“即服务”指的是这些产品中 IT 资产的使用方式，以及云计算与传统 IT 之间的本质区别。在传统 IT 领域，组织通过在自己的本地数据中心购买、安装、管理和维护 IT 资产来使用此类资产，包括硬件、系统软件、开发工具、应用程序。
在云计算中，云服务提供商拥有、管理和维护资产；客户通过互联网连接使用这些资产，并按订阅或即用即付的方式付费。
因此，IaaS、PaaS、SaaS 或任何“即服务”解决方案的主要优势在于经济性：客户能够以可预测的成本访问和扩展所需的 IT 功能，而无需支付巨额费用和开销购买和维护自建数据中心所需的一切。但是，每种解决方案都有各自的优势。
IaaS 支持按需访问云托管的计算基础设施（服务器、存储容量和网络资源），客户可以像使用本地硬件一样预配置、配置和使用这些基础设施。
不同之处在于，云服务提供商在自己的数据中心托管、管理和维护硬件和计算资源。IaaS 客户通过互联网连接使用硬件，并以订阅或即用即付的方式付费。
通常，IaaS 客户可以在共享物理硬件上托管的虚拟机 (VM)（云服务提供商管理虚拟化）或专用（非共享）物理硬件上的裸机服务器之间进行选择。客户可以通过图形仪表板或通过应用程序编程接口 (API) 以编程方式对服务器和基础设施资源进行预配置、配置和操作。
IaaS 可视为最初的“即服务”产品：每一家大型云服务提供商（Amazon Web Services、Google Cloud、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）都是从提供某种形式的 IaaS 起家。
与传统 IT 相比，IaaS 为客户提供了更高灵活性，可以根据需要扩展计算资源，随着流量激增或减缓来扩展或缩减相应资源。使用 IaaS，客户将不用支付购买和维护自己的本地数据中心所需的前期费用和开销。此外，还避免了在以下两种情况之间不断权衡：为应对流量高峰购买过多的本地部署容量会造成浪费，而没有足够容量应对意外流量爆发或增长又会导致性能低下或中断。
IaaS 的其他优势包括：
更快地利用一流技术：云供应商通过向用户提供最新技术相互竞争，对于 IaaS 客户而言，相比本地部署，能够更早（且成本更低）地利用这些技术。
IaaS 的常见用途包括：
PaaS 为开发、运行和管理应用程序提供了一个基于云的平台。云服务提供商托管、管理和维护平台中包含的所有硬件和软件以及用于安全、操作系统和软件升级、备份等的相关服务，这些硬件和软件包括服务器（用于开发、测试和部署）、操作系统软件、存储、网络、数据库、中间件、运行时、框架、开发工具。
用户通过图形用户界面 (GUI) 访问 PaaS，开发或开发运维团队可以在其中协作完成整个应用程序生命周期内的所有工作，包括编码、集成、测试、交付、部署和反馈。
PaaS 解决方案的示例包括 AWS Elastic Beanstalk、Google App Engine、Microsoft Windows Azure 和 Red Hat OpenShift on IBM Cloud。
PaaS 的主要优势在于，它允许客户更快、更经济高效地构建、测试、部署、运行、更新和扩展应用程序，而这比他们构建和管理自己的本地部署平台要快得多。其他优势包括：
PaaS 可以推进多项开发和 IT 计划，包括：
API 开发和管理：借助内置框架，团队可以利用 PaaS 更轻松地开发、运行、管理和保护 API，以便在应用程序之间共享数据和功能。
物联网 (IoT)：PaaS 支持一系列编程语言（Java、Python、Swift 等）、用于 IoT 应用程序开发和 IoT 设备数据实时处理的工具和应用程序环境。
敏捷开发和开发运维：PaaS 解决方案通常涵盖开发运维工具链的所有要求，并提供内置自动化功能，支持持续集成和持续交付 (CI/CD)。
云原生开发和混合云战略：PaaS 解决方案支持云原生开发技术（微服务、容器、Kubernetes、无服务器计算），开发人员只需构建一次，即可在私有云、公有云和本地环境中进行一致的部署和管理。
SaaS（有时称为云应用程序服务）是云托管的、可直接使用的应用程序软件。用户支付月费或年费即可通过 Web 浏览器、桌面客户端或移动应用程序使用完整的应用程序。应用程序及其交付所需的所有基础设施（服务器、存储空间、网络、中间件、应用程序软件、数据存储）均由 SaaS 供应商托管和管理。
供应商管理软件的所有升级和补丁，一般对客户不可见。通常，供应商会确保将可用性、性能和安全性作为服务水平协议 (SLA) 的一部分。客户可以按需添加更多用户和数据存储，但需要支付额外费用。
今天，任何使用移动设备的人几乎肯定会使用某种形式的SaaS。电子邮件、社交媒体和云文件存储解决方案（例如 Dropbox 或 Box）是大众在个人生活中每天使用的 SaaS 应用程序示例。
流行的商业或企业 SaaS 解决方案包括 Salesforce（客户关系管理软件）、HubSpot（营销软件）、Trello（工作流程管理）、Slack（协作和消息传递）以及 Canva（图形）。许多最初为桌面设计的应用程序（例如 Adobe Creative 套件）现在可以作为 SaaS 使用（例如 Adobe Creative Cloud）。
SaaS 的主要优势是它将所有基础设施和应用程序管理都交给了 SaaS 供应商。用户所要做的就是创建一个账户，支付费用并开始使用该应用程序。供应商负责其他一切，从维护服务器硬件和软件到管理用户访问和安全、存储和管理数据、实施升级和补丁等。
SaaS 的其他优势包括：
一些 SaaS 供应商甚至通过提供配套的 PaaS 解决方案来实现产品定制。一个众所周知的例子是 Heroku，它是 Salesforce 的 PaaS 解决方案。
如今，几乎所有个人或员工生产力应用程序都可以作为 SaaS 使用，具体用例不胜枚举（上面列出了一些）。如果用户或组织能够找到具有所需功能的 SaaS 解决方案，在大多数情况下，它将提供比本地部署软件更简单、更可扩展、更具成本效益的替代方案。
SaaS、Paas 和 IaaS 并不相互排斥，大多数组织使用的不止一种，如今许多大型组织同时使用这三种模型，而且往往是与传统 IT 一起使用。
显然，客户选择的“即服务”解决方案首先取决于客户需要的功能，以及员工拥有的专业知识。例如，没有内部 IT 专业技术来配置和操作远程服务器的组织就不太适合 IaaS。没有开发团队的组织不需要 PaaS。
但在某些情况下，三种“即服务”模式中的任何一种都可以提供可行的解决方案。在这些情况下，组织通常会根据提供的管理便利性和放弃的控制性来对比替代方案。
例如，假设一个大型组织希望向其销售团队交付客户关系管理 (CRM) 应用程序。它可能会：
IBM 拥有丰富的 IaaS、PaaS 和 SaaS 产品菜单，可满足贵公司对于整个堆栈的需求。IBM 丰富且可扩展的 PaaS 解决方案可帮助组织从头开始开发云原生应用，或对现有应用进行现代化改造，从而享受云技术的灵活性和可扩展性。IBM 还在我们的全栈云平台中提供完整的 IaaS 虚拟化计算、网络和存储层，以及 150 多个 SaaS 业务应用程序，以帮助您创新。
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