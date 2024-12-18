使用 IaaS，用户可以根据需要扩展资源，尤其是在工作负载“激增”时，这样就减少了对高额前期资本支出的需求以及购买、设置和维护本地部署基础设施所带来的复杂性。初创公司、企业组织和具有高性能工作负载的公司选择 IaaS 是因为其经济高效、灵活且可扩展的 IT 基础设施。

作为一种计算模型，IaaS 最初随 2006 年 Amazon Compute Cloud (EC2) 的推出而出现，而它有助于企业访问虚拟化计算资源。从那时起，IaaS 便成为许多类型的工作负载的标准抽象模型。

借助 IaaS 模型，云服务提供商 (CSP)（例如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud）可维护和管理物理基础设施组件（服务器、补丁安装、网络硬件）。同时，组织仍可控制其软件应用程序的安装、配置和管理。

IaaS 市场预计将在未来几年快速增长，并在 2031 年达到 5,625.3 亿美元，即 2024 年至 2031 年的复合年增长率 (CAGR) 为 33.50%。1

在以下视频中，Bradley Knapp 将详细介绍 IaaS 的基础知识：