自 20 世纪 90 年代通过互联网销售第一件商品以来，电子商务改变了企业开展跨境业务的方式，重塑了全球经济。按照当前的普遍期望，企业至少得在一定程度上进行在线运营——例如在政府门户网站上进行招投标或通过移动支付处理商接收资金，这种期望影响了当今经济的运作方式。新冠疫情爆发之后，全球电子商务市场呈指数级增长。截至 2021 年，电子商务市场规模已增长至 26.7 万亿美元。1

过去 30 年，在线零售行业不断发展壮大，已不再仅仅包括通过基于浏览器的线上商店销售商品的小企业。为了在这个庞大的生态系统中保持竞争力和繁荣，组织已经将电子商务解决方案深度集成到了许多业务流程中，为客户提供了跨平台的全面体验，并通过自动化和对话分析等优化实现了提升。

最近，电子商务行业随着 AI 的进步而发生了翻天覆地的变化。这种技术一度被认为是领先的边缘改进，如今它被视为重要的战略优势。根据 Harvard Business Review Analytic Services 于 2024 年进行的一项调查，70% 的受访者认为将 AI 引入电子商务流程非常重要或极其重要。同时，40% 的受访者表示，他们的组织正在电子商务运营中积极使用 AI。2