库存可能是公司最重要的资产。库存管理是供应链各个要素汇集的地方。在需要的时间和地点库存不足可能会导致客户不满意。但是，大量的库存也有其自身的成本，包括存储和保险费用，以及变质、盗窃和损坏的风险。对于供应链和制造流程复杂的公司来说，必须在库存过多和库存不足之间找到适当的平衡。