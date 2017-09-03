全球供应链领导者不得不从根本上重新思考传统的工作方式，在这种情况下，应对中断问题时面临的最大威胁是按以往的逻辑行事。
IBM 的供应链咨询服务可以帮助客户利用高级分析和 AI 来提升员工队伍的能力，并实施主动型预测性运营策略。我们采用基于资产的方法、市场领先的技术和 AI 助手，帮助您对不断变化的市场条件快速做出响应，促进增长、提高弹性并改善决策。
IBM 将 AI 和自动化功能应用于自身供应链，凭借降低库存成本和优化运输成本节省了 1.6 亿美元，从而优化了决策并节省了时间。
借助生成式 AI 重新构想供应链运营，将运营效率提升至全新水平
深入了解 IBM 供应链咨询的各项要素
利用 AI 驱动决策的竞争优势，转变业务流程。在 AI 转型之旅中的每一步，我们的专家都会与您合作，将您的供应链转变为具有战略意义的差异化因素。我们能够就如何设计、构建、试行、运营、扩展和保护您的 AI 实践提供建议。
选择恰当的 AI 模型，可以为您的供应链开发相关功能，从而提高透明度、提升工作效率，并针对中断问题、市场变化和客户需求快速做出响应。
过去三年中，供应链创新者的营收增长比同行高出 34%，盈利能力则比同行高出 326%。生成式 AI 可增强培训、供应商协作和运营敏捷性，让您始终处于供应链创新的最前沿。
消除企业和供应链生态系统中的数据孤岛，将数据迁移到基于云的平台上，无缝编排端到端的供应链运营。
利用 AI 驱动的预测来主动预测运营挑战，及时向业务负责人发出警报，并就自动或人工干预措施提供专家建议。
重新构想利用供应链数字助理完成工作的方式。数字助理采用自然语言处理和智能跨职能工作流程，可提升人员体验并增强团队的技能。
采用 AI 驱动的工作流程，通过数据驱动的实时决策来推动协作方式的优化，并自动执行价值含量较低的事务型任务。
利用 AI 优化库存管理，降低储存成本、最大限度减少缺货，并确保产品在需要的时间和地点有货。
确保及时配送、减少缺货、提升客户满意度，同时实现可持续发展目标。
Boston Dynamics 和 IBM 正在将他们的技术结合在一起，为 Spot 创建基于人工智能的解决方案。
CCEP 聘请 IBM Consulting 担任战略顾问，助力其完成采购转型。
Bio-Rad 委托 IBM Consulting 帮助实施全球统一的销售和运营规划平台。
Panasonic Connect 使用数据分析和 AI 推动实现更好的半导体制造成果。
利用 AI 和自动化，Party City 在其财务和供应链运营中变得更为敏捷、响应更快且更富弹性。
Bestseller India 如何利用 AI 塑造未来。
IBM Consulting 帮助 NABP 构建了一个基于区块链的新数字平台，使其会员用户能够跟踪每种处方药的交易。
TM International Logistics 效率大增，同时为消费者和企业提供全球交付跟踪服务。
Wiwynn 提高产量以应对全球增长。
IBM Consulting 正在推动下一代 SAP 的发展，以定义并实现数字化转型—通过建立一个商业案例来支持这种升级方式，帮助您将数据迁移至 SAP S/4HANA 并转型为智能企业。
IBM 交付 SCM 4.0 成果，以构建弹性方案，更好地响应生态系统和合作伙伴并与之互连。同时，通过优化物流网络并最大程度减少碳足迹来实现可持续发展。
通过流程挖掘和智能工作流来转变您的供应链组织。
应用 AI 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹复性和可持续性。
简化环境、社会和治理 (ESG) 数据的采集、整合、管理、分析和报告流程。
依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。
衡量和优化您的环境、社会和治理绩效。