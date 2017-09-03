全球供应链领导者不得不从根本上重新思考传统的工作方式，在这种情况下，应对中断问题时面临的最大威胁是按以往的逻辑行事。



IBM 的供应链咨询服务可以帮助客户利用高级分析和 AI 来提升员工队伍的能力，并实施主动型预测性运营策略。我们采用基于资产的方法、市场领先的技术和 AI 助手，帮助您对不断变化的市场条件快速做出响应，促进增长、提高弹性并改善决策。

IBM 将 AI 和自动化功能应用于自身供应链，凭借降低库存成本和优化运输成本节省了 1.6 亿美元，从而优化了决策并节省了时间。