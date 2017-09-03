主页 Consulting 供应链 供应链咨询服务
构建由 AI 提供支持的可持续供应链，确保企业做好迎接未来的准备，提高透明度，并改善员工体验和客户体验
借助 AI 完成从智能化到“天才”的蜕变 申请 AI 策略简报
利用 AI 实现供应链转型

全球供应链领导者不得不从根本上重新思考传统的工作方式，在这种情况下，应对中断问题时面临的最大威胁是按以往的逻辑行事。

IBM 的供应链咨询服务可以帮助客户利用高级分析和 AI 来提升员工队伍的能力，并实施主动型预测性运营策略。我们采用基于资产的方法、市场领先的技术和 AI 助手，帮助您对不断变化的市场条件快速做出响应，促进增长、提高弹性并改善决策。

IBM 将 AI 和自动化功能应用于自身供应链，凭借降低库存成本和优化运输成本节省了 1.6 亿美元，从而优化了决策并节省了时间。
了解将 AI 应用于供应链的优势以及相关洞察和建议。
网络研讨会

借助生成式 AI 重新构想供应链运营，将运营效率提升至全新水平

深入了解 IBM 供应链咨询的各项要素
了解 IBM 通过 AI 实现的自身供应链转型
优势 竞争优势

利用 AI 驱动决策的竞争优势，转变业务流程。在 AI 转型之旅中的每一步，我们的专家都会与您合作，将您的供应链转变为具有战略意义的差异化因素。我们能够就如何设计、构建、试行、运营、扩展和保护您的 AI 实践提供建议。

 阅读报告 灵活性和可见性

选择恰当的 AI 模型，可以为您的供应链开发相关功能，从而提高透明度、提升工作效率，并针对中断问题、市场变化和客户需求快速做出响应。

 阅读博客 创新和持续改进

过去三年中，供应链创新者的营收增长比同行高出 34%，盈利能力则比同行高出 326%。生成式 AI 可增强培训、供应商协作和运营敏捷性，让您始终处于供应链创新的最前沿。

 了解更多
功能 端到端供应链执行

消除企业和供应链生态系统中的数据孤岛，将数据迁移到基于云的平台上，无缝编排端到端的供应链运营。

 了解更多 预测洞察分析

利用 AI 驱动的预测来主动预测运营挑战，及时向业务负责人发出警报，并就自动或人工干预措施提供专家建议。

 阅读研究报告 转变用户体验

重新构想利用供应链数字助理完成工作的方式。数字助理采用自然语言处理和智能跨职能工作流程，可提升人员体验并增强团队的技能。

 观看演示 数据驱动型决策

采用 AI 驱动的工作流程，通过数据驱动的实时决策来推动协作方式的优化，并自动执行价值含量较低的事务型任务。

 阅读博客 优化库存管理

利用 AI 优化库存管理，降低储存成本、最大限度减少缺货，并确保产品在需要的时间和地点有货。

 了解更多 改善客户体验

确保及时配送、减少缺货、提升客户满意度，同时实现可持续发展目标。

 阅读研究报告
IBM 被评为供应链服务领导者 全球供应链 Oracle 生态系统服务领导者 全球供应链 SAP 生态系统服务领导者 供应链服务领导者
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
IBM Garage 参与度模型借助生成式 AI 来转变供应链运营，实现更具弹性和透明度的供应链。 与 IBM 共同创造、共同执行并共同运营，利用技术资产、实践和行业专业知识推动智能自动化，进行识别、跟踪，并将工作效率提升至全新水平。 了解更多 与 IBM Garage 专家交谈

成功案例

Boston Dynamics

Boston Dynamics 和 IBM 正在将他们的技术结合在一起，为 Spot 创建基于人工智能的解决方案。

 Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

CCEP 聘请 IBM Consulting 担任战略顾问，助力其完成采购转型。

 Bio-Rad Laboratories

Bio-Rad 委托 IBM Consulting 帮助实施全球统一的销售和运营规划平台。

 Panasonic Connect

Panasonic Connect 使用数据分析和 AI 推动实现更好的半导体制造成果。

 Party City

利用 AI 和自动化，Party City 在其财务和供应链运营中变得更为敏捷、响应更快且更富弹性。

 Bestseller India

Bestseller India 如何利用 AI 塑造未来。

 美国全国药学委员会联合会

IBM Consulting 帮助 NABP 构建了一个基于区块链的新数字平台，使其会员用户能够跟踪每种处方药的交易。

 TM International Logistics

TM International Logistics 效率大增，同时为消费者和企业提供全球交付跟踪服务。

 Wiwynn

Wiwynn 提高产量以应对全球增长。

Insights

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通过即时洞察分析增强供应链能力，提高模拟速度和预测分析的准确性。 了解更多
从我们的独家供应链 Think Circles 发现洞察分析——在这里，众多走在变革前沿的引领者正在应对当今最棘手的业务挑战。 我们预计将在未来三年内重塑世界的七大商业趋势，以及要从中受益而值得下注的七大领域。 重塑供应链，不仅要降低成本，还要转型业务。
战略伙伴关系 利用 SAP 实现供应链转型

IBM Consulting 正在推动下一代 SAP 的发展，以定义并实现数字化转型—通过建立一个商业案例来支持这种升级方式，帮助您将数据迁移至 SAP S/4HANA 并转型为智能企业。

 浏览我们的 SAP 服务 观看生成式 AI 规划工具演示 Oracle 供应链转型

IBM 交付 SCM 4.0 成果，以构建弹性方案，更好地响应生态系统和合作伙伴并与之互连。同时，通过优化物流网络并最大程度减少碳足迹来实现可持续发展。

 探索 Oracle 服务 了解认知型企业 Celonis 的智能工作流

通过流程挖掘和智能工作流来转变您的供应链组织。

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应用 AI 的力量和自动化的速度来改善供应链管理、弹复性和可持续性。

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简化环境、社会和治理 (ESG) 数据的采集、整合、管理、分析和报告流程。

 IBM Maximo® Application Suite

依托单一平台实现智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。

 ESG 咨询服务

衡量和优化您的环境、社会和治理绩效。
相关服务 人工智能服务

人工智能 (AI) 服务可帮助您以智能化方式重塑工作流程和技术。

 采购咨询

重塑从寻找货源到付款的采购运营。

 BPO 服务

快速推动实现业务价值，实现基本业务流程的现代化，并部署覆盖整个企业的 AI 战略。

 Simpler 的持续改进

Simpler Consulting 可帮助企业从供应链的各个方面推动富有意义的变革。
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