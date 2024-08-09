配备 AI 的应用程序和设备可以看到并识别物体。它们可以理解人类的语言并做出回应；可以从新的信息和经验中学习；可以向用户和专家提出详细的建议；可以独立行动，取代对人类智能或人工干预的需求（自动驾驶汽车就是一个典型的例子）。

但在 2024 年，大多数 AI 研究人员和从业者——以及大多数与 AI 相关的头条新闻——都聚焦于生成式 AI 的突破，这种技术可以创建原创文本、图像、视频和其他内容。要充分了解生成式 AI，首先要了解构建生成式 AI 工具的技术：机器学习 (ML) 和深度学习。

