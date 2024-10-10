有效的 AI 治理包括监督机制，可解决诸如偏见、隐私侵犯和滥用等风险，同时促进创新和建立信任。以符合道德规范的 AI 为中心的 AI 治理方法需要各利益相关者的广泛参与，包括 AI 开发人员、用户、政策制定者和伦理学家，确保 AI 相关系统的开发和使用符合社会价值观。

AI 治理可解决 AI 创建和维护过程中的人为因素造成的固有缺陷。由于 AI 是人类创造的高度工程化代码和机器学习 (ML) 的产物，因此很容易受到人类偏见和错误的影响，从而导致歧视和其他对个人的伤害。

治理提供了一种结构化的方法来缓解这些潜在风险。这种方法可能包括健全的 AI 政策、监管和数据治理。这有助于确保对机器学习算法进行监控、评估和更新，以防止出现缺陷或有害的决策，并确保数据集经过良好的训练和维护。

此外，治理旨在建立必要的监督方式，令 AI 行为符合道德标准和社会期望，并防范潜在的不利影响。