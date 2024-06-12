与所有自编码器一样，变分自编码器是深度学习模型，由一个编码器和一个解码器组成；前者学习将重要的潜在变量与训练数据隔离开来，然后后者使用这些潜在变量来重建输入数据。



然而，大多数自编码器架构对潜在变量的离散、固定表示进行编码，而 VAE 对该潜在空间的连续、概率表示进行编码。这使得 VAE 不仅能够准确重建确切的原始输入，还可以使用变分推理生成类似于原始输入数据的新数据样本。

变分自编码器的神经网络架构最初是 Diederik P. Kingma 和 Max Welling 于 2013 年发表的一篇题为《自编码变分贝叶斯》的论文中提出的（ibm.com 外部链接）。本文还宣传了他们所谓的重新参数化技巧，这是一种重要的机器学习技术，可以在不影响模型可微性（即优化模型参数的能力）的情况下使用随机性作为模型输入。

虽然 VAE 经常在图像生成语境中进行讨论，包括在本文中，但它们可用于各种人工智能 (AI) 应用，从异常检测1 到生成新药物分子2（ibm.com 外部链接）。