贝叶斯定理的特点是它使用连续事件，其中后续获得的额外信息会影响初始概率。这些概率分别称为先验概率和后验概率。先验概率是指某事件在特定条件下被情境化之前的初始概率，也称为边际概率。后验概率是指观察到某一数据后发生事件的概率。

统计学和机器学习文献中用于证明这一概念的常见示例是医学检验（ibm.com 外部链接）。例如，假如有一位名叫 Jane 的人接受了一项检验，以确定自己是否患有糖尿病。假设患糖尿病的总体概率为 5%，这将是我们的先验概率。但是，如果她的检验结果呈阳性，那么就会更新先验概率以考虑这一额外信息，然后它就成为我们的后验概率。此示例可使用以下方式表示，即贝叶斯定理：