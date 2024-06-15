下采样是一种常见的数据处理技术，通过从多数类中删除数据，使其与少数类的大小相匹配，从而解决数据集中的不平衡问题。与此相对的是上采样，它涉及对少数类数据点进行重新采样。Python 的 scikit-learn 和 Matlab 都包含用于实现下采样技术的内置函数。

数据科学中的下采样常被误认为是数字信号处理 (DSP) 中的下采样。两者在本质上是相似。数字信号处理中的下采样（也称作数据抽取）是指通过降低采样器的带宽和采样率，从原始信号中去除部分数据的过程。降低采样频率的过程通常是将采样率降低某个整数因数，仅保留每第 n 个样本。这是通过使用低通滤波器（也称为抗混叠滤波器）实现的，以按前述整数因数降低离散时间信号的高频/噪声分量。

用于数据平衡的下采样也常与图像处理的下采样相混淆。当数据包含大量特征时，例如高分辨率 MRI 图像，计算可能会变得昂贵。因此，图像处理中的下采样通过卷积降低每个数据点的维数。这与平衡数据集不同：它是一种优化技术，后续需要通过插值来恢复原始数据。