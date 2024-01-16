套索回归（也称为 L1 正则化）是线性回归模型的正则化类型之一。正则化是一种统计方法，可用于减少因训练数据过拟合而引起的误差。此方法可用以下公式来体现：

w-hat = argmin w MSE(W ) + ||w|| 1

套索技术背后的概念可追溯到 Santosa 和 Symes 于 1986 年发表的一篇地球物理学研究论文（ibm.com 外部链接）1，该论文对系数使用了 L1 惩罚。但在 1996 年，统计学家 Robert Tibshirani 独立制定并推广了“套索”一词2（ibm.com 外部链接），而此成就是在 Breiman 的非负绞杀工作3（ibm.com 外部链接）的基础上完成的。

“套索”代表“最小绝对值收敛”和“选择算子”。它常用于机器学习中以便处理高维数据，因为它有助于通过其应用来自动选择特征。通过向残差平方和 (RSS) 添加罚项，然后将其乘以正则化参数（lambda 或 λ），即可实现此目的。该正则化参数可控制所应用的正则化程度。lambda 的值越大，惩罚也越高，从而可将更多系数缩小为零；随后，此操作会降低（或完全消除）模型中某些特征的重要性，从而实现自动特征选择。相反，较小的 lambda 值会降低惩罚的影响，从而在模型中保留更多特征。

该惩罚可促进模型内的稀疏性，从而有助于避免数据集中的多重共线性与过度拟合问题。当两个或多个独立变量彼此高度相关时，就会出现多重共线性，这可能会给因果建模带来问题。过拟合模型对新数据的泛化效果很差，从而会完全降低它们的价值。通过将回归系数降低为零，套索回归可从模型中有效消除独立变量，从而避免在建模过程中出现这些潜在问题。较之其他正则化技术（如岭回归（也称为 L2 正则化）），模型稀疏性还可提高模型的可解释性。

需要注意的是，本文虽重点介绍线性回归模型的正则化，但应注意，套索回归也可应用于逻辑回归。