与传统神经网络（例如前馈神经网络和卷积神经网络 (CNN)）一样，循环神经网络使用训练数据进行学习。区别在于它们的“记忆”，因为它们从先前的输入中获取信息，用于影响当前的输入和输出。

传统的深度学习网络假设输入和输出彼此独立，而循环神经网络的输出则取决于序列中的先验元素。虽然未来的事件也有助于确定给定序列的输出，但单向循环神经网络无法在其预测中解释这些事件。

我们用一个俗语来辅助解释 RNN，例如 “feeling under the weather” 通常用来形容某人生病了。为了赋予这个俗语意义，需要以特定的顺序来进行表达。因此，循环网络需要考虑俗语中每个单词的位置，并利用这些信息来预测序列中的下一个单词。

短语 “feeling under the weather” 中的每个单词都是序列的一部分，其中顺序很重要。RNN 通过在每个时间步长维护隐藏状态来跟踪上下文。通过将隐藏状态从一次性步骤传递到下一个步骤来创建反馈循环。隐藏状态充当存储有关先前输入的信息的记忆。在每个时间步长，RNN 都会处理当前输入（例如，句子中的单词）以及来自前一个时间步长的隐藏状态。这让 RNN 能够“记住”以前的数据点，并使用该信息来影响当前的输出。

循环网络的另一个显著特征是它们在网络的每一层共享参数。前馈网络在每个节点上具有不同的权重，而循环神经网络在网络的每一层内共享相同的权重参数。也就是说，这些权重仍然在反向传播和梯度下降过程中进行调整，以促进强化学习。

循环神经网络使用前向传播和通过时间的反向传播 (BPTT) 算法来确定梯度（或倒数），专门针对序列数据，因此与传统的反向传播略有不同。BPTT 的原理与传统的反向传播相同，即模型通过计算从输出层到输入层的误差进行自我训练。这些计算可支持我们适当调整和拟合模型的参数。BPTT 与传统方法的不同之处在于，BPTT 对每个时间步长的误差进行求和，而前馈网络不需要对误差进行求和，因为它们不会在每一层共享参数。