线性判别分析也称为正态判别分析 (NDA) 或判别函数分析 (DFA)，它采用生成式模型框架。这意味着 LDA 算法对每个类别的数据分布进行建模，并使用贝叶斯定理1 对新数据点进行分类。贝叶斯定理计算条件概率，表示在某个事件发生的情况下另一个事件发生的概率。LDA 算法使用贝叶斯定理计算输入数据集是否属于特定输出的概率来进行预测。有关贝叶斯统计数据的回顾以及它如何影响监督学习算法，请参阅朴素贝叶斯分类器。

LDA 的工作原理是识别分离或表征两类或多类对象或事件的特征的线性组合。LDA 通过将具有两个或多个维度的数据投影到一个维度中来实现这一点，以便可以更轻松地对其进行分类。因此，这种方法有时称为降维方法。这种多功能性确保 LDA 可用于多类数据分类问题，而不像逻辑回归那样仅限于二元分类。因此，LDA 通常用于增强决策树、随机森林或支持向量机 (SVM) 等其他学习分类算法的运行。