AI 代码生成软件：它是什么以及它如何工作？
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Artificial Intelligence
2023 年 9 月 19 日
阅读时长：4 分钟

使用生成人工智能 (AI) 解决方案来生成计算机代码，有助于简化软件开发流程，使各种技能水平的开发人员都能更轻松地编写代码。用户输入文字提示，描述代码应该做什么，生成式 AI 代码开发工具就会自动创建代码。它还能使旧版代码现代化，并将代码从一种编程语言翻译成另一种编程语言。

通过将人工智能注入开发人员工具包，这些解决方案可以根据用户的输入产生高质量的代码建议。自动生成的代码建议可以提供直接的答案、处理常规编码任务、减少上下文切换的需要并节省脑力，从而提高开发人员的工作效率并优化其工作流程。它还可以帮助识别编码错误和潜在的安全漏洞。

生成式 AI 是如何生成代码的？

得益于大型语言模型 (LLM) 技术和自然语言处理 (NLP) 的最新突破，用于编码的生成式 AI 成为可能。它采用了深度学习算法，以及经过现有源代码的大量数据集训练的大型神经网络。训练代码通常来自开源项目生成的公开代码。

程序员可以输入纯文本提示来描述他们希望代码执行的操作。生成式 AI 工具会建议代码片段或完整功能，并通过处理重复性任务和减少手动编码来简化编码流程。生成式 AI 还可以将代码从一种语言翻译成另一种语言，从而简化代码转换或现代化项目，例如通过将 COBOL 翻译为 Java 来更新旧版应用程序。

即使生成式 AI 和 LLM 技术生成的代码越来越准确，它仍然可能包含缺陷，应该进行人工审查、编辑和改进。一些生成式 AI 代码工具会自动创建单元测试，以帮助完成这一工作。

使用面向代码的生成式 AI 有哪些优点？

AI 代码生成软件的使用通常非常简单，可用于多种编程语言和框架，开发人员和非开发人员都可以使用。

使用 AI 代码生成软件工具共有三大优点：

  1. 它使开发人员能够更快地生成代码，减少手动编写代码行的工作并让开发人员能够专注于更高价值的工作，从而节省时间。
  2. 生成式 AI 可以快速有效地测试和调试计算机代码。
  3. 使用生成式 AI 编码还能让非开发人员也能进行代码开发。
生成式 AI 编码与低代码和无代码有何不同？

生成式 AI、低代码和无代码都提供了快速生成代码的方法。但是低代码和无代码工具依赖于预构建的模板和组件库。这些工具使没有编码技能的人能够使用可视化界面和直观的控件（如拖放）快速有效地创建和修改应用程序，而实际代码则隐藏在后台。

另一方面，生成式 AI 编码软件不使用组件模板和库。该软件可读取开发人员的纯语言提示，并从零开始建议可产生所需结果的代码片段。

虽然低代码和无代码工具通常面向非开发人员和业务用户，但专业开发人员和其他用户也可以使用 AI 代码生成软件。

现有的生成式 AI 代码生成工具示例
  • IBM watsonx Code Assistant：无论开发人员的经验水平如何，IBM watsonx Code Assistant 都能帮助他们使用 AI 生成的建议编写代码。开发人员可以用通俗易懂的语言提出请求或使用现有源代码为目标用例生成代码。Watsonx Code Assistant 是一款开箱即用的软件，它基于特定的编程语言提供预训练模型，可确保准确生成代码的可信度和效率。
  • Github Copilot：Github Copilot 是一款预训练的 AI 模型和代码自动补全工具，可以用多种语言编写代码，包括 JavaScript、Go、Perl、PHP、 Ruby、Swift 和 TypeScript，并能使用 HTML 和 CSS。它使用机器学习根据上下文推荐代码，可以分析代码中的漏洞，并可作为 Visual Studio Code、Visual Studio、Neovim 和 JetBrains 等集成开发环境 (IDE) 的扩展使用提供。 GitHub Copilot 使用来自 GitHub 代码库的公开代码，由基于 GPT-3 的 OpenAI Codex 提供支持。
  • TabNine TabNine 是一款 AI 代码助手，它能从正在处理的代码库中学习代码，并提供实时代码补全、聊天和代码生成功能。它包括代码格式化、语言检测和文档。TabNine 支持 Java、Python、JavaScript、SQL 和其他流行语言，并可集成到 VSCode、IntelliJ 和 PyCharm 等代码编辑器中。
  • 其他生成式 AI 编码工具：其他生成式 AI 应用程序包括 Ask Codi、CodeT5、WPCode、Codeium、CodePal 和 mutable.ai。
通用型生成式 AI 应用程序

通用型生成式 AI 应用程序，例如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google BARD，也能根据文本提示生成代码。ChatGPT、Bard 和其他会话式 AI 应用程序是独立的工具，而不是直接在开发人员自己的环境中运行的集成插件。

企业级 AI 代码生成和 IBM

如上所述，IBM watsonx Code Assistant 使用生成式 AI 通过基于自然语言输入或现有源代码的 AI 推荐代码来提高开发人员的工作效率。通过 watsonx Code Assistant，用户可以减轻认知切换的负担，降低编码复杂性，使开发团队能够专注于任务关键型工作。

watsonx Code Assistant 专为目标用例而构建，提供基于特定编程语言的预训练、精选模型，以确保实现准确、可信且高效的代码生成。该解决方案允许您使用自己的训练数据、标准和最佳实践定制底层基础模型，以获得定制的结果，同时提供对生成代码来源的可见性。

 
作者
IBM Education IBM Education

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