使用生成人工智能 (AI) 解决方案来生成计算机代码，有助于简化软件开发流程，使各种技能水平的开发人员都能更轻松地编写代码。用户输入文字提示，描述代码应该做什么，生成式 AI 代码开发工具就会自动创建代码。它还能使旧版代码现代化，并将代码从一种编程语言翻译成另一种编程语言。
通过将人工智能注入开发人员工具包，这些解决方案可以根据用户的输入产生高质量的代码建议。自动生成的代码建议可以提供直接的答案、处理常规编码任务、减少上下文切换的需要并节省脑力，从而提高开发人员的工作效率并优化其工作流程。它还可以帮助识别编码错误和潜在的安全漏洞。
得益于大型语言模型 (LLM) 技术和自然语言处理 (NLP) 的最新突破，用于编码的生成式 AI 成为可能。它采用了深度学习算法，以及经过现有源代码的大量数据集训练的大型神经网络。训练代码通常来自开源项目生成的公开代码。
程序员可以输入纯文本提示来描述他们希望代码执行的操作。生成式 AI 工具会建议代码片段或完整功能，并通过处理重复性任务和减少手动编码来简化编码流程。生成式 AI 还可以将代码从一种语言翻译成另一种语言，从而简化代码转换或现代化项目，例如通过将 COBOL 翻译为 Java 来更新旧版应用程序。
即使生成式 AI 和 LLM 技术生成的代码越来越准确，它仍然可能包含缺陷，应该进行人工审查、编辑和改进。一些生成式 AI 代码工具会自动创建单元测试，以帮助完成这一工作。
AI 代码生成软件的使用通常非常简单，可用于多种编程语言和框架，开发人员和非开发人员都可以使用。
使用 AI 代码生成软件工具共有三大优点：
生成式 AI、低代码和无代码都提供了快速生成代码的方法。但是低代码和无代码工具依赖于预构建的模板和组件库。这些工具使没有编码技能的人能够使用可视化界面和直观的控件（如拖放）快速有效地创建和修改应用程序，而实际代码则隐藏在后台。
另一方面，生成式 AI 编码软件不使用组件模板和库。该软件可读取开发人员的纯语言提示，并从零开始建议可产生所需结果的代码片段。
虽然低代码和无代码工具通常面向非开发人员和业务用户，但专业开发人员和其他用户也可以使用 AI 代码生成软件。
通用型生成式 AI 应用程序，例如 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google BARD，也能根据文本提示生成代码。ChatGPT、Bard 和其他会话式 AI 应用程序是独立的工具，而不是直接在开发人员自己的环境中运行的集成插件。
如上所述，IBM watsonx Code Assistant 使用生成式 AI 通过基于自然语言输入或现有源代码的 AI 推荐代码来提高开发人员的工作效率。通过 watsonx Code Assistant，用户可以减轻认知切换的负担，降低编码复杂性，使开发团队能够专注于任务关键型工作。
watsonx Code Assistant 专为目标用例而构建，提供基于特定编程语言的预训练、精选模型，以确保实现准确、可信且高效的代码生成。该解决方案允许您使用自己的训练数据、标准和最佳实践定制底层基础模型，以获得定制的结果，同时提供对生成代码来源的可见性。
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