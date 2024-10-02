使用生成人工智能 (AI) 解决方案来生成计算机代码，有助于简化软件开发流程，使各种技能水平的开发人员都能更轻松地编写代码。用户输入文字提示，描述代码应该做什么，生成式 AI 代码开发工具就会自动创建代码。它还能使旧版代码现代化，并将代码从一种编程语言翻译成另一种编程语言。

通过将人工智能注入开发人员工具包，这些解决方案可以根据用户的输入产生高质量的代码建议。自动生成的代码建议可以提供直接的答案、处理常规编码任务、减少上下文切换的需要并节省脑力，从而提高开发人员的工作效率并优化其工作流程。它还可以帮助识别编码错误和潜在的安全漏洞。