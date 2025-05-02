所有的机器学习都从一个数据集或一组数据开始。数据集可能由电子表格、视频片段、网页、PDF 或任何其他类型的数据组成。一般来说，输入模型的训练数据越多，模型的表现就越好。但重要的不仅仅是数据的数量，数据的质量也非常重要。

AI 训练数据由特征组成，也叫做属性，用来描述数据。例如，关于一台工厂设备的数据集可能包括温度、振荡速度和最后一次维修时间等特征。这些数据被“输入”到机器学习算法中，机器学习算法是一组通过代码表达的指令，用于处理数据输入以产生输出。将数据输入算法意味着提供输入数据，之后这些数据会被处理和分析，以生成输出。经过训练的数学模型是这个过程的结果。这些模型是近期几乎所有人工智能创新的基础。

一些模型用于自然语言处理 (NLP)，可用于教机器用人类语言阅读和说话。计算机视觉使其他模型能够解释视觉信息。但一切都要从训练数据开始。