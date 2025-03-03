NLU 使组织能够从非结构化数据（如口语或自然语言的书面输入）中提炼洞察分析。通过 NLU，计算机还可以与未经训练的用户进行交流，而无需使用编程语言。

由于人类语言的微妙性、复杂性且充满歧义，因此对于处理大型语言模型 (LLM) 的计算机科学家和工程师来说，NLU 是一项艰巨的机器学习挑战。NLU 系统使计算机能够掌握书面和口头语言的复杂性，例如微妙的差别、复杂的句子结构、可能令人困惑的词语用法、俚语和方言等等。

由于生成式 AI 的兴起及其在消费者聊天机器人、问答、机器翻译和其他应用中的使用，NLU 获得了大量商业投资。没有 NLU，就可能不存在诸如 ChatGPT 之类的交互式聊天机器人——NLU 是生成式 AI 聊天机器人能够与用户进行感觉真实和自然的对话的原因。