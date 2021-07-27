如果说 AI 让计算机能够思考，计算机视觉则让计算机能够看见、观察和理解。

计算机视觉的工作原理与人类视觉大致相同，只是人类更胜一筹。人类视觉的优势在于能终身学习各种情境，从而训练如何区分物体、判断与它们的距离、它们是否在移动或某一图像是否存在问题。

计算机视觉可训练机器执行这些功能，但必须使用摄像头、数据和算法取代视网膜、视神经和视觉皮层，在更短的时间内完成这项工作。由于经过训练可以检查产品或观察生产资产的系统每分钟可以分析数千种产品或流程，并发现难以察觉的缺陷或问题，因此它可以迅速超越人类的能力。

计算机视觉已用于从能源与公用事业到制造与汽车等各个行业，且该市场的规模还在持续增长。根据行业分析机构 Gartner 的预测，到 2031 年，全球计算机视觉软件、硬件和服务市场的产值将从 2022 年的 1,260 亿美元增至 3,860 亿美元。1