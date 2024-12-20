基本事实数据是监督机器学习的基石，它依赖于高质量的标记数据集。监督 ML 模型用于构建和推进当今的许多 AI 应用程序。例如，图像和对象识别、预测性分析、客户情绪分析和垃圾邮件检测背后都有监督式 ML 模型在提供支持。

基本事实数据提供了训练监督 ML 模型、验证其性能并测试其泛化能力（或根据新数据做出准确预测）所需的准确标记和经验证的信息。基本事实充当与模型预测对比的“正确答案”，有助于确保 AI 系统学习正确的模式并在现实场景中可靠地运行。

例如，想象一张猫的照片。该图像的训练数据集可能包括猫的身体、耳朵、眼睛和胡须的标签，以及一直到像素级别的分类。这些注解教机器学习算法如何识别新图像数据中的相似特征。

这些训练集标签的准确性至关重要。如果注释不正确或不一致（例如标记为狗爪而不是猫爪），则模型无法学习正确的模式。这可能会导致错误的预测。

一只长着狗爪子的猫似乎是无害的，但在医疗保健和气候变化缓解等领域，错误预测的风险会更高，因为实时准确性至关重要。