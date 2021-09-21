数据科学家是从数据中提取特定行业洞察分析和答案的专家。他们拥有超越一般业务分析师或数据分析师的计算机科学和纯科学技能，并对所从事行业或业务领域（如汽车制造、电子商务或医疗保健）的具体情况有深刻的了解。

数据科学家必须能够：

对业务有足够的了解，可以提出相关问题并确定业务痛点。





将统计学和计算机科学以及商业头脑应用于数据分析。





使用各种工具和技术来准备和提取数据，从数据库和 SQL 到数据挖掘再到数据集成方法，应有尽有。





使用预测分析和 人工智能 (AI)，包括 机器学习模型、 自然语言处理和 深度学习，从大数据中获取洞察分析。





编写自动数据处理、计算的程序和算法



。

。 讲述并展示具体情况，向决策者和利益相关者清楚地传达结果的意义，让他们了解技术的各个层面。





解释如何使用结果来解决业务问题。





与其他数据科学团队成员协作，例如数据和业务分析师、IT 架构师、数据工程师和应用程序开发人员。

这些技能的需求量很大，因此，许多正在从事数据科学职业的人开始深入了解各种数据科学课程，例如认证课程、数据科学课程和教育机构提供的学位课程。

数据科学家不一定直接负责数据科学生命周期中涉及的所有流程。例如，数据管道通常由数据工程师处理，但数据科学家可能会针对有用或需要的数据类型提出建议。虽然数据科学家可以构建机器学习模型，但在更大层面上扩展这些工作需要更多的软件工程技能，以优化程序，提高运行速度。因此，数据科学家与机器学习工程师合作来扩展机器学习模型是很常见的。

数据科学家的职责通常与数据分析师的职责重叠，尤其是探索性数据分析和数据可视化。但是，数据科学家的技能通常比普通数据分析师更广泛。相对而言，数据科学家利用 R 和 Python 等通用编程语言来进行更多的统计推断和数据可视化。