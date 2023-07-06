理解 AI、机器学习、深度学习和神经网络的最简单方法是将它们视为从大到小排序的一系列 AI 系统，且系统间为包含关系。
AI 是统领性系统。机器学习是 AI 的一个子集。深度学习是机器学习的一个子领域，而神经网络是深度学习算法的基础。区分是单个神经网络还是深度学习算法的是神经网络的节点层数或深度，深度学习算法必须超过三层。
人工智能 (AI) 是这三个术语中最广泛的术语，用于对模仿人类智能和人类认知功能（如解决问题和学习）的机器进行分类。AI 利用预测和自动化来优化和解决历来由人类完成的复杂任务，例如面部和语音识别、决策和翻译。
AI 的三个主要类别是：
ANI 被认为是“弱”AI，而其他两种类型则被归类为“强”AI。我们根据弱 AI 完成特定任务的能力来定义它，比如赢得一盘国际象棋或在一系列照片中识别出特定的个人。自然语言处理和计算机视觉是 ANI 的例子，它们使公司能够自动执行任务，并为聊天机器人和虚拟助手（如 Siri 和 Alexa）提供支持。计算机视觉可帮助引导自动驾驶汽车。
更强大的 AI 形式，例如 AGI 和 ASI，可以更加突出地融入人类行为，例如解读语气和情绪的能力。强 AI 的定义是它与人类相比的能力。AGI 的表现将与人类相当，而 ASI（也称为超级智能）将超越人类的智力和能力。目前强 AI 的两种形式都尚未出现，但该领域的研究正在进行中。
越来越多的企业（全球约 35%）正在使用AI，另有 42% 的企业正在深入了解该技术。生成式 AI 的开发使用强大的基础模型，利用强大的基础模型在大量未标记数据上进行培训，可以适应新的用例，并带来灵活性和可扩展性，这很可能大大加速AI的普及。在早期测试中，IBM 发现生成式 AI 的实现价值速度比传统 AI 快达 70%。
无论您使用的是基于 ML 的 AI 应用程序还是基于基础模型的 AI 应用程序，AI 都能为您的企业带来竞争优势。将定制的 AI 模型集成到您的工作流中，并自动执行客户服务、供应链和网络安全等功能，即可帮助企业满足客户的期望，无论是现在还是将来。
关键在于从一开始就确定正确的数据集，以确保使用高质量数据，实现最大的竞争优势。您还需要创建一个混合 AI 就绪型架构，以便能够成功地使用位于任何地方的数据，包括大型机、数据中心、私有云和公有云以及边缘。
您的 AI 必须值得信赖，因为任何低于这个标准的 AI 都可能损害公司的声誉并招致监管罚款。误导性模型以及包含偏见或幻觉的模型可能会给客户的隐私、数据权利和信任带来高昂的代价。您的 AI 必须可解释、公平、透明。
机器学习是 AI 的一个子集，可以进行优化。如果设置正确，它可以帮助您做出预测，从而最大限度地减少仅因猜测而产生的错误。例如，Amazon 等公司使用机器学习 ，根据特定客户看过的内容和之前购买过的产品，向其推荐产品。
传统的或“非深度”的机器学习依赖于人类干预，才能使计算机系统识别模式、学习、执行特定任务并提供准确的结果。由人类专家确定特征的层次结构以了解数据输入之间的差异，通常需要结构化更强的数据来学习。
例如，假设我向您展示了一系列不同类型快餐的图片：“披萨”、“汉堡”和“炸玉米饼”。人类专家在处理这些图片时，将确定每张图片作为特定快餐类型的特征。每种食物中的面包都可能是一个功能。或者，他们可能会使用“披萨”、“汉堡”或“炸玉米饼”等标记，通过监督学习来简化学习过程。
虽然被称为深度机器学习的 AI 子集可以在监督学习中充分利用标记数据集为算法提供信息，但它并不一定需要已标记数据集。它可以采集非结构化数据的原始形式（例如文本、图像），并且可以自动确定区分“披萨”、“汉堡”和“墨西哥卷饼”的一组特征。随着我们生成更多的大数据，数据科学家会使用更多的机器学习。要深入了解这些方法之间的区别，请查看《监督学习与无监督学习：有什么区别？》
机器学习的第三类是强化学习，即计算机通过与周围环境互动并获得反馈（奖励或惩罚）来学习。在线学习是一种 ML 类型，数据科学家会在有新数据时更新 ML 模型。
要深入了解机器学习，请观看以下视频：
正如我们在关于深度学习的文章中所解释的那样，深度学习是机器学习的一个子集。机器学习和深度学习的主要区别在于每种算法的学习方式以及每种算法使用的数据量。
深度学习可自动完成流程中的大部分功能提取工作，从而省去了一些必要的人工干预。它还支持使用大型数据集，因此被称为“可扩展机器学习”。当我们进一步深入了解非结构化数据的使用时，这种能力令人兴奋。据估计，超过 80% 的组织数据都是非结构化的。
通过观察数据中的模式，深度学习模型可以对输入采取适当的聚类。沿用前面的示例，我们可以根据图片中发现的相似之处或不同之处，将披萨、汉堡和墨西哥卷饼的图片归入各自的类别。深度学习模型需要更多数据点来提高准确性，而机器学习模型鉴于其底层数据结构，依赖于更少的数据。企业通常使用深度学习来执行更复杂的任务，例如虚拟助理或欺诈检测。
神经网络，也称为人工神经网络或模拟神经网络，是机器学习的一个子集，也是深度学习算法的支柱。它们之所以被称为“神经”，是因为它们模仿了大脑神经元之间的信号传递方式。
神经网络由节点层、输入层、一个或多个隐藏层和一个输出层组成。每个节点都是一个连接到下一个节点的人工神经元，每个节点都有一个权重和阈值。当一个节点的输出高于阈值时，该节点将被激活，并将其数据发送到网络的下一层。如果低于阈值，则不会传递任何数据。
训练数据能够教导神经网络，并有助于随时间推移提高其准确性。对学习算法进行微调后，它们就会成为强大的计算机科学和 AI 工具，因为它们能让我们快速对数据进行分类和聚类。利用神经网络，语音和图像识别任务可以在数分钟内完成，而人工识别则需要数小时。Google 的搜索算法是是神经网络的一个著名示例。
如上文对神经网络的解释中所述，但值得更明确指出的是，深度学习中的“深度”指的是神经网络的层的深度。包含输入层和输出层在内的三层以上的神经网络才能被视为深度学习算法。这可以用下图表示：
大多数深度神经网络都是前馈网络，这意味着它们仅沿一个方向从输入流向输出。但是，您也可以通过反向传播来训练模型，从输出到输入反方向移动。通过反向传播，我们可以计算并确定与每个神经元相关的误差，从而对算法进行适当的调整和拟合。
虽然 AI 的这些领域可以帮助简化您的业务流程并改善客户体验，但实现 AI 目标可能充满挑战，因为您首先需要确保拥有合适的系统来构建学习算法，从而管理您的数据。数据管理不仅仅是构建企业使用的模型。在开始构建之前，您需要一个存储数据的地方，以及清理数据和控制偏差的机制。
