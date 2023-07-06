人工智能 (AI) 是这三个术语中最广泛的术语，用于对模仿人类智能和人类认知功能（如解决问题和学习）的机器进行分类。AI 利用预测和自动化来优化和解决历来由人类完成的复杂任务，例如面部和语音识别、决策和翻译。

AI 类别



AI 的三个主要类别是：

狭义人工智能 (ANI)

通用人工智能 (AGI)

超级人工智能 (ASI)

ANI 被认为是“弱”AI，而其他两种类型则被归类为“强”AI。我们根据弱 AI 完成特定任务的能力来定义它，比如赢得一盘国际象棋或在一系列照片中识别出特定的个人。自然语言处理和计算机视觉是 ANI 的例子，它们使公司能够自动执行任务，并为聊天机器人和虚拟助手（如 Siri 和 Alexa）提供支持。计算机视觉可帮助引导自动驾驶汽车。

更强大的 AI 形式，例如 AGI 和 ASI，可以更加突出地融入人类行为，例如解读语气和情绪的能力。强 AI 的定义是它与人类相比的能力。AGI 的表现将与人类相当，而 ASI（也称为超级智能）将超越人类的智力和能力。目前强 AI 的两种形式都尚未出现，但该领域的研究正在进行中。

利用 AI 开展业务



越来越多的企业（全球约 35%）正在使用AI，另有 42% 的企业正在深入了解该技术。生成式 AI 的开发使用强大的基础模型，利用强大的基础模型在大量未标记数据上进行培训，可以适应新的用例，并带来灵活性和可扩展性，这很可能大大加速AI的普及。在早期测试中，IBM 发现生成式 AI 的实现价值速度比传统 AI 快达 70%。

无论您使用的是基于 ML 的 AI 应用程序还是基于基础模型的 AI 应用程序，AI 都能为您的企业带来竞争优势。将定制的 AI 模型集成到您的工作流中，并自动执行客户服务、供应链和网络安全等功能，即可帮助企业满足客户的期望，无论是现在还是将来。

关键在于从一开始就确定正确的数据集，以确保使用高质量数据，实现最大的竞争优势。您还需要创建一个混合 AI 就绪型架构，以便能够成功地使用位于任何地方的数据，包括大型机、数据中心、私有云和公有云以及边缘。

您的 AI 必须值得信赖，因为任何低于这个标准的 AI 都可能损害公司的声誉并招致监管罚款。误导性模型以及包含偏见或幻觉的模型可能会给客户的隐私、数据权利和信任带来高昂的代价。您的 AI 必须可解释、公平、透明。