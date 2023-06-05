什么是混合云？

混合云结合并统一了公有云、私有云和本地基础设施，从而创建单一、灵活、成本最优的 IT 基础设施。

 混合云用例

使用混合云的统一 IT 基础设施适用于多种用例：

  • 安全和法规一致性：防火墙后的私有云资源专用于敏感数据和严格监管的工作负载，对于不太敏感的工作负载和数据则使用更经济的公有云资源。

  • 可扩展性和弹性：利用公有云计算和云存储资源快速、自动且经济地扩展，以便应对计划外的流量峰值，而不影响私有云工作负载（这被称为“云爆发”）。

  • 快速采用新技术：采用或切换到最新的软件即服务 (SaaS) 解决方案，甚至可将这些解决方案集成到现有应用程序中，而无需配置新的本地基础设施。

  • 增强旧应用程序：使用公有云服务改善现有应用程序的用户体验或将其扩展到新设备。

  • VMware 迁移：将现有本地工作负载“直接迁移”到虚拟化公有云基础设施，以便减少本地数据中心的占用空间，并可按需进行扩展，而无需投入更多的资本设备投资。

  • 资源优化和成本节余：在私有云上运行具有可预测容量的工作负载，并将更多可变工作负载迁移到公有云；使用公有云基础设施按需快速“启动”开发和测试资源。
混合云如何工作？

传统混合云体系结构

最初，混合云基础架构侧重于将公司本地数据中心的某些部分转换为私有云基础设施，然后将该基础设施连接到由公有云供应商（例如 AWS、Google Cloud Services、IBM Cloud、Microsoft Azure）在外部托管的公有云环境。它是通过使用预先打包的混合云解决方案（如 Red Hat OpenStack）（ibm.com 外部链接），或者使用先进的企业中间件来整合跨环境的云资源，并使用统一的管理工具从中央控制台或“一站式界面”来监控、分配和管理这些资源，从而达成上述目标。

现代混合云体系结构

如今，混合云体系结构不再关注物理连接，而是更多地支持跨所有云环境的工作负载的可移植性，以及针对给定业务目的自动将这些工作负载部署到最佳云环境。有几种趋势正在推动这一转变。

作为数字化转型的下一个关键步骤的一部分，组织正在构建新的应用程序并对旧应用程序进行现代化改造，以利用云原生技术，而这些技术可跨云环境和云供应商实现一致且可靠的开发、部署、管理和性能。

具体而言，他们正在构建或改造应用程序以使用微服务基础架构，而该基础架构可将应用程序分解为更小、松散耦合、可重用且专注于特定业务功能的组件。他们会将这些应用程序部署在容器中，这是一种轻量级可执行单元，其中仅包含应用程序代码和运行它所需的虚拟化操作系统依赖项。

就更高层面而言，公有云和私有云不再是需要连接的物理“位置”。例如，很多云供应商现在可提供在其客户本地数据中心运行的公有云服务。私有云曾经只在本地运行，现在则常会托管在异地数据中心、虚拟专用网络 (VPN) 或虚拟私有云 (VPC) 上，或是向第三方提供商（有时为公有云供应商）租用的专用基础设施上。

此外，基础设施虚拟化（也称为基础设施即代码）允许开发人员使用位于防火墙后面或之外的任意计算资源或云资源来按需创建这些环境。随着边缘计算的出现，这一点变得更加重要；边缘计算通过将工作负载和数据转移到更靠近实际计算的地方，从而为提高全局应用程序性能提供机会。

由于这些因素以及其他一些因素，现代混合云基础架构开始围绕一个统一的混合多云计算平台聚结，包括：

  • 支持跨所有云类型（公有云和私有云）和云供应商的云原生应用程序开发和部署。

  • 适用于所有环境的单一操作系统。

  • 容器编排平台（通常为 Kubernetes），可跨云环境自动部署应用程序。

借助云原生开发，开发人员可将单一应用程序转换为以业务为中心的功能单元，而这些功能单元可在任何地方运行并在各种应用程序中重用。标准操作系统允许开发人员将任意硬件依赖项构建到任意容器中。Kubernetes 编排和自动化可为开发人员提供跨多个云环境对容器配置和部署进行精细且一劳永逸的控制的功能，其中包括安全性、负载均衡、可扩展性等。

统一混合云平台的优势

统一的混合云策略仍处于“早期采用者”阶段；在最近的一项调查中，13% 的组织表示他们正在积极使用多云管理平台。但这些组织已经实现了显著的好处，包括：

  • 提高开发人员工作效率：统一的混合云平台有助于扩大敏捷与 DevOps 方法的采用，并可让开发团队通过一次开发便能部署到所有云。

  • 更高的基础设施效率：通过对资源进行更精细的控制，开发与 IT 运营团队可优化针对公有云服务、私有云和云供应商的支出。此外，混合云还可帮助公司更快地实现应用程序现代化，并以提供新价值的方式将云服务与云或本地基础设施上的数据连接起来。

  • 更高的法规合规性和安全性：统一的混合云平台可让组织利用同类最佳的云安全性与法规合规性技术，并以一致的方式在所有环境中实施安全性和合规性。

  • 整体业务加速：其中包括缩短产品开发周期；加快创新和上市速度；更快地响应客户反馈；更快地交付更贴近客户的应用程序（例如边缘电子商务）；与合作伙伴或第三方的更快地集成和组合，以提供新的产品和服务。
混合云解决方案

IBM 可为您提供跨混合环境的最全面且一致的开发、安全与运营方法。我们的混合云方法提供的价值比纯公有云方法高出 2.5 倍。

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

只需单击一下即可为您的容器化应用程序部署高度可用、完全托管的 Kubernetes 集群。

IBM Turbonomic

借助 Turbonomic 的混合云成本优化功能，实现云支出减少 33%。

IBM Cloud Satellite

跨任何提供商的本地、边缘计算和公有云环境一致地部署和管理容器化应用程序。

IBM Hybrid Cloud Mesh

IBM Hybrid Cloud Mesh 提供简便、安全且可预测的以应用程序为中心的连接。

资源 什么是 Kubernetes？
使用此开源容器编排平台自动部署、管理和扩展容器化应用程序。
采取后续步骤

借助 IBM Turbonomic，可通过经济高效的方式无缝、持续运行应用程序，帮助实现高效的应用程序性能，同时降低成本。

