传统混合云体系结构

最初，混合云基础架构侧重于将公司本地数据中心的某些部分转换为私有云基础设施，然后将该基础设施连接到由公有云供应商（例如 AWS、Google Cloud Services、IBM Cloud、Microsoft Azure）在外部托管的公有云环境。它是通过使用预先打包的混合云解决方案（如 Red Hat OpenStack）（ibm.com 外部链接），或者使用先进的企业中间件来整合跨环境的云资源，并使用统一的管理工具从中央控制台或“一站式界面”来监控、分配和管理这些资源，从而达成上述目标。

现代混合云体系结构

如今，混合云体系结构不再关注物理连接，而是更多地支持跨所有云环境的工作负载的可移植性，以及针对给定业务目的自动将这些工作负载部署到最佳云环境。有几种趋势正在推动这一转变。

作为数字化转型的下一个关键步骤的一部分，组织正在构建新的应用程序并对旧应用程序进行现代化改造，以利用云原生技术，而这些技术可跨云环境和云供应商实现一致且可靠的开发、部署、管理和性能。

具体而言，他们正在构建或改造应用程序以使用微服务基础架构，而该基础架构可将应用程序分解为更小、松散耦合、可重用且专注于特定业务功能的组件。他们会将这些应用程序部署在容器中，这是一种轻量级可执行单元，其中仅包含应用程序代码和运行它所需的虚拟化操作系统依赖项。

就更高层面而言，公有云和私有云不再是需要连接的物理“位置”。例如，很多云供应商现在可提供在其客户本地数据中心运行的公有云服务。私有云曾经只在本地运行，现在则常会托管在异地数据中心、虚拟专用网络 (VPN) 或虚拟私有云 (VPC) 上，或是向第三方提供商（有时为公有云供应商）租用的专用基础设施上。

此外，基础设施虚拟化（也称为基础设施即代码）允许开发人员使用位于防火墙后面或之外的任意计算资源或云资源来按需创建这些环境。随着边缘计算的出现，这一点变得更加重要；边缘计算通过将工作负载和数据转移到更靠近实际计算的地方，从而为提高全局应用程序性能提供机会。

由于这些因素以及其他一些因素，现代混合云基础架构开始围绕一个统一的混合多云计算平台聚结，包括：

借助云原生开发，开发人员可将单一应用程序转换为以业务为中心的功能单元，而这些功能单元可在任何地方运行并在各种应用程序中重用。标准操作系统允许开发人员将任意硬件依赖项构建到任意容器中。Kubernetes 编排和自动化可为开发人员提供跨多个云环境对容器配置和部署进行精细且一劳永逸的控制的功能，其中包括安全性、负载均衡、可扩展性等。