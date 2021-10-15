VPC 让企业能够定义和控制在逻辑上与所有其他公有云租户隔离的虚拟网络，从而在公有云上创建私有安全空间。

想象一下，云供应商的基础设施好比一栋住宅公寓楼，里面居住着多户家庭。成为公有云租户就好比与几个室友合租一间公寓。相比之下，拥有 VPC 好比拥有自己的私人公寓，其他人没有钥匙，任何人未经您的许可都无法进入该空间。

VPC 使用虚拟网络功能和安全功能来实现逻辑隔离，使企业客户能够精细控制哪些 IP 地址或云应用程序可以存取特定资源。此功能类似于社交媒体账户上的“仅限好友”或“公开/私密”控制，用于限制哪些人可以看到您原本公开的帖子。

VPC 属于基础架构即服务 (IaaS) 类别，与平台即服务 (PaaS)、软件即服务 (SaaS) 和无服务器并列为四大最流行的云服务产品。所有顶级云服务提供商都提供 VPC 解决方案，包括 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud、IBM® Cloud、Oracle Cloud Platform、VMware 等。

对安全、隐私和数据控制要求较高的行业（包括医疗保健、金融和政府）往往青睐 VPC。根据 Future Market Insights, Inc. 的报告，虚拟私有云 (VPC) 的市场份额预计将从 2022 年的 388 亿美元增长到 2032 年的 1296 亿美元。1这种增长背后的驱动因素包括对简单安装方式和低成本灾难恢复 (DR) 解决方案的需求不断增长，以及中小型企业越来越多地采用虚拟私有云。2

观看此视频，由 IBM Cloud 的 Ryan Sumner 带您深入了解 VPC 及其架构和优势。