获取功能更强大的 DNS。将网络的主力转变为创新引擎
IBM® NS1 Connect 是针对权威 DNS 和流量导向的托管服务，可提升应用程序性能和网络弹性。
创收应用程序需要权威 DNS 解析，以确保关键应用程序和网站在线。除非您的 DNS 基础设施始终在线且具有弹性，否则网络可靠性和用户体验将受到影响。IBM NS1 Connect 可提供以下优势：
通过 100% 运行时间 SLA、持续监控和防止服务弃用的冗余保护，确保用户可靠连接并实现持续创收。
高级可定制的流量导向功能可以确保您提供能满足用户的性能要求的应用程序、服务和内容。
通过 NS1 Connect 的 API 和预配置集成自动执行简单和复杂的 DNS 配置任务，将更多时间花在更高价值的工作上。
IBM NS1 Connect 免费开发者账户展示了 IBM 的权威 DNS 功能，用户在几分钟内即可上手使用。尽管流量规模有限，但完整的 API 可供无限量使用。在生产中将其用作主解决方案或辅助解决方案。
我们的基础版方案针对成长型企业已完成扩展，为您提供所需的诸多功能，可确保为最终用户提供快速可靠的连接。
NS1 Connect Premium 适用于需要可扩展权威 DNS 的企业。定价基于查询量和 DNS 记录。附加服务也通过查询量定价。企业计划提供可定制的支持和专业服务。