IBM NS1 Connect

获取功能更强大的 DNS。将网络的主力转变为创新引擎

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IBM® NS1 Connect 是针对权威 DNS 和流量导向的托管服务，可提升应用程序性能和网络弹性。

创收应用程序需要权威 DNS 解析，以确保关键应用程序和网站在线。除非您的 DNS 基础设施始终在线且具有弹性，否则网络可靠性和用户体验将受到影响。IBM NS1 Connect 可提供以下优势：

  • 通过优质 DNS 和高级可定制流量导向，为世界各地的用户提供快速安全的连接
  • NS1 Connect 始终在线、API 优先的架构让 IT 团队能够更高效地监控网络、部署变更和进行日常维护
  • 丰富的 DNS 数据分析功能，可简化对流量异常根本原因的识别，从而进一步优化 DNS 性能

 
现已推出：基础版定价方案每月 250 美元起。

用例

防范中断 利用具备弹性和冗余的网络服务，以及可定制的流量导向功能，抵御网络中断和数据丢失，从而为您在世界各地的客户提供快速且安全的连接。 深入了解用例
优化应用程序性能 依靠可定制、易于配置的流量导向功能，根据您的规格来优化应用程序性能，无论是成本、最终用户性能、可靠性还是三者兼而有之。 深入了解用例
快速识别问题 实时查看相关 DNS 数据，为弥合安全漏洞和提高应用程序性能提供您所需的信息。报告经过精心策划，可以定制，以便提供对于您的业务真正重要的指标。 深入了解用例
优化负载均衡 通过 NS1 Connect 基于 SaaS 的全局服务器负载均衡 (GSLB) 解决方案，利用实时设备性能数据，实现端到端可见性和弹性连接。现在您可以轻松优化应用程序的可用性和性能。 深入了解用例
优势 提高可靠性和弹性

通过 100% 运行时间 SLA、持续监控和防止服务弃用的冗余保护，确保用户可靠连接并实现持续创收。

 了解优势 优化网络性能

高级可定制的流量导向功能可以确保您提供能满足用户的性能要求的应用程序、服务和内容。

 了解优势 简化 DNS 管理

通过 NS1 Connect 的 API 和预配置集成自动执行简单和复杂的 DNS 配置任务，将更多时间花在更高价值的工作上。

 了解优势

成功案例

Filter Chain 技术将每日数十亿笔交易的延迟降低了 30% 阅读成功案例
客户评论
购买方式

IBM® NS1 Connect 通过从免费帐户到大型企业套餐的各种定价计划提供。
免费开发者帐户

IBM NS1 Connect 免费开发者账户展示了 IBM 的权威 DNS 功能，用户在几分钟内即可上手使用。尽管流量规模有限，但完整的 API 可供无限量使用。在生产中将其用作主解决方案或辅助解决方案。

立即注册 IBM.com 上的基础版

我们的基础版方案针对成长型企业已完成扩展，为您提供所需的诸多功能，可确保为最终用户提供快速可靠的连接。

 Premium

NS1 Connect Premium 适用于需要可扩展权威 DNS 的企业。定价基于查询量和 DNS 记录。附加服务也通过查询量定价。企业计划提供可定制的支持和专业服务。