IBM® NS1 Connect Managed DNS 和流量导向计划根据查询量和 DNS 记录数来定价。我们还为希望率先尝试该解决方案的企业免费提供开发者账户。
IBM NS1 Connect 免费开发者账户展示了 IBM 的权威 DNS 功能，用户在几分钟内即可上手使用。尽管流量规模有限，但完整的 API 可供无限量使用。在生产中将其用作主解决方案或辅助解决方案。
NS1 Connect Premium 适用于需要可扩展权威 DNS 的企业。定价基于查询量和 DNS 记录。附加服务也通过查询量定价。企业计划提供可定制的支持和专业服务。
DNS 查询数
每月最高 500 万
自定义，且价格根据使用套餐而定
DNS 记录
最多 500 条
自定义，且价格根据使用套餐而定
流量导向过滤链
包含 1 个（非基于 RUM）
自定义，且价格根据用量和过滤类型而定
运行状况检查监测器
包含 1 个
自定义，且价格根据显示器的数量而定
数据馈送
未包含
自定义，且价格根据数据源的数量而定
全球范围内拥有 26 个 PoP 位置
顶级响应和传播时间
100% 正常运行时间 SLA
未包含
主区域和辅助区域上的 DNSSEC
全天候 NS1 Connect 支持
未包含
迁移支持
未包含
不可用（需要付费计划）
自定义，且价格根据 PoP 和使用套餐而定
不可用（需要付费计划）
自定义，且价格根据中国大陆的查询数而定
不可用（需要付费计划）
自定义，且价格根据查询量定价
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。