定价
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IBM® NS1 Connect Managed DNS 和流量导向计划根据查询量和 DNS 记录数来定价。我们还为希望率先尝试该解决方案的企业免费提供开发者账户。
计划定价
NS1 Connect 免费开发者帐户

IBM NS1 Connect 免费开发者账户展示了 IBM 的权威 DNS 功能，用户在几分钟内即可上手使用。尽管流量规模有限，但完整的 API 可供无限量使用。在生产中将其用作主解决方案或辅助解决方案。

 注册 NS1 Connect Premium

NS1 Connect Premium 适用于需要可扩展权威 DNS 的企业。定价基于查询量和 DNS 记录。附加服务也通过查询量定价。企业计划提供可定制的支持和专业服务。

DNS 查询数

每月最高 500 万

自定义，且价格根据使用套餐而定

DNS 记录

最多 500 条

自定义，且价格根据使用套餐而定

流量导向过滤链

包含 1 个（非基于 RUM）

自定义，且价格根据用量和过滤类型而定

运行状况检查监测器

包含 1 个

自定义，且价格根据显示器的数量而定

数据馈送

未包含

自定义，且价格根据数据源的数量而定

全球范围内拥有 26 个 PoP 位置

顶级响应和传播时间

100% 正常运行时间 SLA

未包含

NS1 API

NS1 集成

主区域和辅助区域上的 DNSSEC

针对 DDoS 攻击的内置保护

全天候 NS1 Connect 支持

未包含

迁移支持

未包含

专用 DNS

不可用（需要付费计划）

自定义，且价格根据 PoP 和使用套餐而定

面向中国的 DNS

不可用（需要付费计划）

自定义，且价格根据中国大陆的查询数而定

DNS Insights

不可用（需要付费计划）

自定义，且价格根据查询量定价

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
采取后续步骤

使用 NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。
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