IBM NS1 Connect 帮助您的企业抵御 DNS DDoS 攻击，依靠强大的平台级弹性，保护您的账单免受意外 DNS 流量激增的影响。
分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击一年比一年频繁，造成的损失也越来越高。哪怕一次“小型”的 DDoS 攻击也会导致业务瘫痪数小时或数天。也并非只有大型企业才会遭遇 DDoS 攻击，保护措施最少的小型企业也同样频繁地成为攻击目标。
企业需要多层防护来抵御 DDoS 攻击。为了维持创收应用程序和网站的正常运营，您的权威 DNS 提供商应拥有足够容量以吸收流量激增，并具备到位的控制措施以抵御自动“垃圾”查询。
由于权威 DNS 提供商按使用量收费，DDoS 攻击也可能产生意外的经济影响。因此，抵御 DDoS 攻击活动导致的流量激增，保护您的 DNS 账单免受其影响，尤为重要。
NS1 Connect 在平台层面多管齐下，保护客户抵御 DDoS 攻击。NS1 Connect 全球任播网络在大规模配置的基础架构上运行，可以自动扩展以应对意外需求。先进的检测和过滤功能，以及易于使用的 DNSSEC 支持，可确保合法流量畅通，同时阻止恶意来源的查询。定期开展攻防演习，有助于确保事件发生时迅速响应。
NS1 Connect DDoS 超额保护功能相当于一份“保险单”，保护您免受 DDoS 攻击后流量激增所产生的超额费用。在这类情况下，您只需按照商定的使用量阶梯费率，为合法流量付费。
NS1 Connect 还提供专用 DNS，这是一个物理和逻辑上独立的权威 DNS 实例，作为内置备选方案始终在线运行。主 DNS 的所有配置和功能，在专用 DNS 实例中都有，即使出现最糟糕的情况也有备无患。