分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击一年比一年频繁，造成的损失也越来越高。哪怕一次“小型”的 DDoS 攻击也会导致业务瘫痪数小时或数天。也并非只有大型企业才会遭遇 DDoS 攻击，保护措施最少的小型企业也同样频繁地成为攻击目标。

企业需要多层防护来抵御 DDoS 攻击。为了维持创收应用程序和网站的正常运营，您的权威 DNS 提供商应拥有足够容量以吸收流量激增，并具备到位的控制措施以抵御自动“垃圾”查询。

由于权威 DNS 提供商按使用量收费，DDoS 攻击也可能产生意外的经济影响。因此，抵御 DDoS 攻击活动导致的流量激增，保护您的 DNS 账单免受其影响，尤为重要。