管理权威 DNS 不一定是件很复杂或繁琐的事。IBM NS1 Connect 采用 API 优先架构，可以简化团队的 DNS 管理。我们灵活的架构，以及与一流开发运维工具的预配置集成，助您自动执行日常维护、管理数据源和数据馈送等。传统的 DNS 解决方案只能附加插入 API，甚至可能根本就没有 API，而 IBM NS1 Connect 则不同，每一行代码都以 API 调用开头，您能够利用 DNS 执行更多操作。