利用 IBM® NS1 Connect 的 API 优先架构，定制、集成和自动化网络服务。
管理权威 DNS 不一定是件很复杂或繁琐的事。IBM NS1 Connect 采用 API 优先架构，可以简化团队的 DNS 管理。我们灵活的架构，以及与一流开发运维工具的预配置集成，助您自动执行日常维护、管理数据源和数据馈送等。传统的 DNS 解决方案只能附加插入 API，甚至可能根本就没有 API，而 IBM NS1 Connect 则不同，每一行代码都以 API 调用开头，您能够利用 DNS 执行更多操作。
NS1 的每一行代码都以 API 调用开头。用户界面可以执行的所有操作，都可以在 API 中完成。我们的整个解决方案就是由一个 API 提供服务，因此，即使进行了扩展，您也可以使用相同的命令集管理网络基础架构的每个部分。
开发运维团队想要一个能够加速开发运维的 API。NS1 Connect 与 Ansible 和 Terraform 等一流开发运维工具集成，可自动执行维护和其他日常工作。此外，我们提供内容丰富的 API 文档，助您轻松实施复杂的 API 相关任务。
NS1 Connect REST API 使用基于密钥/标头的简单身份验证方式。因此可以从任何语言甚至从 shell 轻松调用 API。管理员可以轻松管理用户、团队和 API 密钥，确保根据用户角色或 API 密钥的功能分配适当的访问权限级别。
NS1 的全球网络只需数秒时间即可通过我们的 API 传播变更，消除应用程序和用户体验受损的风险。
NS1 平均每天可以处理两百万到四百万次 API 调用。我们看到有些个人客户在流量高的日子里，通过我们的 API 进行了 250 万次 DNS 变更，我们有足够的能力来处理这些变更。
使用 NS1，您可以通过将数据馈送插入我们的 API 来路由 DNS 流量，这样比使用 DNS 协议本身要更灵活，而且可编程。
NS1 Connect 还提供与开发运维团队中最受欢迎的一些基础架构即代码工具（例如 Terraform 和 Ansible）的内置集成。
Ansible 是一款功能强大的开发运维自动化工具包。IBM® NS1 Ansible 模块支持自动管理区域和记录，全面支持配置 Filter Chains。将 NS1 集成到您的配置部署自动化管道中。
Terraform 是一款基础架构即代码软件，让开发运维团队能够以安全可预测的方式创建、更改和复制生产基础架构。IBM® NS1 Terraform Provider 集成支持大规模自动创建和更新配置。