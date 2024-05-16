应用程序性能不佳的根本原因可能很难查明，因为网络配置错误会以多种方式出现于 DNS 流量中。如需准确诊断并纠正异常流量模式，您需要访问有关 DNS 查询来源以及网络响应情况的信息。

IBM NS1 Connect DNS Insights 可提供快速识别和处理影响应用程序性能的错误配置所需的数据。它不会将原始数据日志直接显示在屏幕上，然后指望你来对其进行解读。DNS Insights 可提供整理后的预处理信息，以便您了解快速进行调整所需的信息。