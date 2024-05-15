专用 DNS 通过可与托管 DNS 网络无缝同步的权威 DNS 专用解析网络，来提供针对中断问题的额外保护。
若要让您的网站和应用程序保持 100% 在线，不仅需要具有弹性的网络服务，还需部署冗余层来应对意外情况。实施传统的主要/辅助 DNS 架构可能会带来复杂性和管理挑战。
\专用 DNS 通过本机辅助 DNS 解析基础架构来使您保持正常运行，从而实现操作的无缝连续性。此单租户系统可与您的主实例完全分离，但可通过同一控制平面进行管理。通过此设置，您无需频繁在各系统之间进行切换，也不会因存在两个 DNS 提供商而增加管理开销。此外，专用 DNS 还具有与托管 DNS 相同的功能，且所有流量引导、负载均衡和安全功能均会进行预配置，并可在需要时随时使用。
可实现完全冗余的托管 DNS 服务，而不存在多提供商配置的复杂性和限制。
专用 DNS 会与主托管 DNS 网络进行同步，从而自动故障切换到最新版本。
您在托管 DNS 设置中依赖的所有功能均会包含在专用 DNS 实例中。
NS1 Connect 可跨不同标准和专用 DNS 实例提供 DNSSEC 签名功能，而不影响各网络之间的气隙（此特性通常很难在存在多个供应商的情况下实现）。
NS1 Connect 的设计与实施服务可确保对服务进行扩展，从而满足组织的可用性与性能要求。
专用 DNS 是一种在物理与逻辑上独立的网络。当您的托管 DNS 服务受到网络故障或拥塞的影响时，它可继续响应 DNS 查询。
专用 DNS 可提供特定于您组织的全局、任播托管 DNS 服务。确保 DNS 资源在发生意外情况时依然可用。
DNS 记录更改可立即并自动传播到所有托管 DNS 与专用 DNS 节点。
专用 DNS 可与我们的托管 DNS 并行提供，以便您在 NS1 Connect 上或通过我们的 API 来维护所有 DNS 区域、记录和策略。