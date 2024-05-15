Dedicated DNS
添加单租户、冗余 DNS 层，提供额外保护以防停机
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2 个人连接到代表主要与辅助 DNS 服务器的 2 个大型互连球体的示意图

专用 DNS 通过可与托管 DNS 网络无缝同步的权威 DNS 专用解析网络，来提供针对中断问题的额外保护。

若要让您的网站和应用程序保持 100% 在线，不仅需要具有弹性的网络服务，还需部署冗余层来应对意外情况。实施传统的主要/辅助 DNS 架构可能会带来复杂性和管理挑战。

\专用 DNS 通过本机辅助 DNS 解析基础架构来使您保持正常运行，从而实现操作的无缝连续性。此单租户系统可与您的主实例完全分离，但可通过同一控制平面进行管理。通过此设置，您无需频繁在各系统之间进行切换，也不会因存在两个 DNS 提供商而增加管理开销。此外，专用 DNS 还具有与托管 DNS 相同的功能，且所有流量引导、负载均衡和安全功能均会进行预配置，并可在需要时随时使用。
优势 提升冗余性，而不增加复杂性

可实现完全冗余的托管 DNS 服务，而不存在多提供商配置的复杂性和限制。

 实现各系统之间的无缝自动故障转移

专用 DNS 会与主托管 DNS 网络进行同步，从而自动故障切换到最新版本。

 在保持性能的同时提高业务连续性

您在托管 DNS 设置中依赖的所有功能均会包含在专用 DNS 实例中。
功能 域名系统安全扩展程序 (DNSSEC)

NS1 Connect 可跨不同标准和专用 DNS 实例提供 DNSSEC 签名功能，而不影响各网络之间的气隙（此特性通常很难在存在多个供应商的情况下实现）。

 专为规模化和性能而设计

NS1 Connect 的设计与实施服务可确保对服务进行扩展，从而满足组织的可用性与性能要求。

 提升网络冗余性

专用 DNS 是一种在物理与逻辑上独立的网络。当您的托管 DNS 服务受到网络故障或拥塞的影响时，它可继续响应 DNS 查询。

 单租户

专用 DNS 可提供特定于您组织的全局、任播托管 DNS 服务。确保 DNS 资源在发生意外情况时依然可用。

 可自动传播到主要与辅助 DNS

DNS 记录更改可立即并自动传播到所有托管 DNS 与专用 DNS 节点。

 一站式管理

专用 DNS 可与我们的托管 DNS 并行提供，以便您在 NS1 Connect 上或通过我们的 API 来维护所有 DNS 区域、记录和策略。
购买方式

NS1 Connect 专用 DNS 将作为标准托管 DNS 产品的附加组件来提供。
选择您的 PoP

将 Dedicated DNS 部署到需要额外弹性的关键地理位置的接入点 (PoP)。

查看定价选项 添加更多 PoP

可在 NS1 Connect 网络上 26 个 PoP 中的最多 12 个 PoP 中使用 Dedicated DNS。

查看定价选项 按查询计数付费

Dedicated DNS 的定价基于定向到您 Dedicated DNS 实例的查询量。

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采取后续步骤

使用 IBM® NS1 Connect 提高网络弹性，保持关键应用程序和网站稳定在线。开始使用免费的开发人员帐户，并发现更多定价选项。

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