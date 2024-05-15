若要让您的网站和应用程序保持 100% 在线，不仅需要具有弹性的网络服务，还需部署冗余层来应对意外情况。实施传统的主要/辅助 DNS 架构可能会带来复杂性和管理挑战。

\专用 DNS 通过本机辅助 DNS 解析基础架构来使您保持正常运行，从而实现操作的无缝连续性。此单租户系统可与您的主实例完全分离，但可通过同一控制平面进行管理。通过此设置，您无需频繁在各系统之间进行切换，也不会因存在两个 DNS 提供商而增加管理开销。此外，专用 DNS 还具有与托管 DNS 相同的功能，且所有流量引导、负载均衡和安全功能均会进行预配置，并可在需要时随时使用。