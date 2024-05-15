借助 Managed DNS for China，为中国大陆的最终用户提供更快、更可靠的连接。
如需让中国大陆的最终用户可靠地连接到您的应用程序、网站和服务，需要克服一系列独特的挑战。要确保速度和性能，就必须为该地区专门构建一个权威 DNS，而其中所需的开发工作对您的内部团队来说可能是一项费时、成本高昂且复杂的挑战。
Managed DNS for China 将中国大陆用户的连接速度提高了 3 倍。借助我们的域名服务器加速功能，您可以优化流量路由，获得卓越的最终用户体验和响应时间，同时也能考虑到该地区独特的网络基础架构。Managed DNS for China 通过与您的其他 IBM NS1 Connect 解决方案相同的门户提供，以简化您的团队的 DNS 管理。
在一个全球域名下管理所有面向公众的网站、应用程序和服务，避免了互联网流量尝试与中国境外服务器连接时经常出现的性能问题。我们独特的 Nameserver Acceleration 功能有助于确保进出该区域的 DNS 查询通过最佳端点进行导向，从而提供出色的用户体验。
在中国大陆扩展您的数字业务，而无需花费成本和时间来构建所需的复杂基础架构，以自行在国家或地区层面分离流量。我们的全球 DNS 基础架构在该地区设有四个单播接入点 (PoP)，因此您在订阅 Managed DNS for China 后即可开始提供 DNS 服务。
从用于托管 DNS 和 NS1 为您提供的任何其他解决方案的同一门户控制 Managed DNS for China 设置。我们的云门户具有基于角色的访问控制、强大的 API 和生态系统集成，可简化应用程序交付和网络团队对权威 DNS 的管理。
我们完全托管的权威 DNS 网络包括中国大陆的四个单播 PoP，专门用于处理本地流量。
当您在 Managed DNS for China 中进行 DNS 更新时，这些更新会在几秒钟内推送到我们位于中国的边缘节点。
源自中国的 DNS 查询的响应速度比其他全球管理且基于云技术的权威 DNS 提供商快 3 倍。
源于中国的 DNS 查询由我们位于中国的单播域名服务器应答；源于中国大陆以外地区的查询由我们的全球任播 DNS 基础架构应答。
Managed DNS for China 与您的主托管 DNS 网络并存，因而可通过单个云门户和 API 轻松配置和管理所有全球 DNS 区域、记录和流量管理策略。
涵盖了您熟悉和依赖的 IBM NS1 Connect Managed DNS 的相同功能，其中包括对流量路由的精细控制、强大的监控、数据馈送和第三方集成。
Managed DNS for China 是 NS1 Connect Managed DNS 的可选附加组件。咨询 IBM 专家了解有关定价的更多信息，或查看我们的定价和计划页面了解更多信息。
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