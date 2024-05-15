如需让中国大陆的最终用户可靠地连接到您的应用程序、网站和服务，需要克服一系列独特的挑战。要确保速度和性能，就必须为该地区专门构建一个权威 DNS，而其中所需的开发工作对您的内部团队来说可能是一项费时、成本高昂且复杂的挑战。

Managed DNS for China 将中国大陆用户的连接速度提高了 3 倍。借助我们的域名服务器加速功能，您可以优化流量路由，获得卓越的最终用户体验和响应时间，同时也能考虑到该地区独特的网络基础架构。Managed DNS for China 通过与您的其他 IBM NS1 Connect 解决方案相同的门户提供，以简化您的团队的 DNS 管理。

