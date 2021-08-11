现代企业越来越多地过渡到基于云的环境和 IaaS、Paas 或 SaaS 计算模型。基础设施管理的动态特性，特别是在扩展应用程序和服务时，会在企业为其部门提供足够的资源时带来许多挑战。这些作为服务的模型使组织能够外发许多耗时的 IT 相关任务。

随着公司不断向云迁移，了解保护数据安全的安全要求变得至关重要。虽然第三方云计算提供商可能会承担此基础架构的管理，但数据资产安全和问责制的责任不一定会随之转移。



默认情况下，大多数云供应商都会遵循最佳安全实践，并采取积极措施，来保护其服务器的完整性。然而组织在保护云端运行的数据、应用程序和工作负载时需要自行考虑。



随着数字环境的不断发展，安全威胁也变得越来越复杂。由于组织整体上缺乏对数据访问和移动的可见性，这些威胁明确瞄准了云计算提供商。如果不采取积极措施提高云安全，无论客户信息存储在哪里，组织在管理客户信息时都可能面临重大的治理和合规风险。



无论企业规模如何，云安全都应该是一个重要的讨论话题。云基础架构支持所有行业和多个垂直领域现代计算的几乎各个方面。



然而，成功的云采用取决于采取足够的对策来防御现代网络攻击。无论您的组织是在公有云、私有云还是混合云环境中运行，云安全解决方案和最佳实践都是保持业务连续性的必要条件。