混合云和 AI 要取得成功，必须首先保障安全性——构建值得信赖的 AI，实现以下：

保护本地部署和云端的投资

管理财务风险和声誉风险

跨不同环境保障数据和身份的安全

我们采取以数据和身份为中心的控制措施，加上在 AI、混合云和量子计算领域的专业知识，能确保客户始终与创新速度和治理复杂性保持同步。

云端安全性的定义方式，必须从由边界定义转变为动态定义——后者不存在明确的边界。无论敏感数据位于何处、配置方式如何，企业都必须加以保护，然后严格控制具有访问权限的人员设置。

同样，AI 必须采取基于数据和身份的动态安全控制措施，并让 AI 模型所有者和安全团队都能轻松理解。保障基础模型、数据集和输出的安全性，对于值得信赖的未来企业级 AI 至关重要。

无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备与您合作，共同构建高度安全的环境。