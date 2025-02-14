混合云和 AI 要取得成功，必须首先保障安全性——构建值得信赖的 AI，实现以下：
我们采取以数据和身份为中心的控制措施，加上在 AI、混合云和量子计算领域的专业知识，能确保客户始终与创新速度和治理复杂性保持同步。
云端安全性的定义方式，必须从由边界定义转变为动态定义——后者不存在明确的边界。无论敏感数据位于何处、配置方式如何，企业都必须加以保护，然后严格控制具有访问权限的人员设置。
同样，AI 必须采取基于数据和身份的动态安全控制措施，并让 AI 模型所有者和安全团队都能轻松理解。保障基础模型、数据集和输出的安全性，对于值得信赖的未来企业级 AI 至关重要。
无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备与您合作，共同构建高度安全的环境。
确保训练数据、AI 模型、使用情况和输出受到保护，即可胸有成竹地部署 AI。
所有泄露事件中，82% 涉及云环境中的数据。通过提高可见性、采用现代应用程序、提升安全性、实现自动化运营，更好地管理复杂性和风险敞口。
数据是公司最宝贵的资产，而保障各种形式、各个阶段的数据安全，有助于建立必要的信任，加快 AI 和混合云的成功部署。
确保只有获得授权的用户、机器和应用程序，才能跨 IT 环境访问关键数据和系统，有助于加快 AI 和混合云的采用
内置 AI 和自动化功能的现代安全解决方案，能让您始终先人一步，但现在您也需为量子计算做好准备。“现在收集，稍后解密”的策略意味着，您需要现在就采用量子安全加密，才能在未来保障敏感数据和访问权限的安全性。
让我们的网络安全专家和 AI 增强的科技，帮助您打造更有力的安全计划。我们的团队能提供全栈安全功能和科技，以及近乎无限的整合，保护您免受威胁，为您腾出时间专注于业务。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
IBM Guardium 能针对特权用户这一最大风险，自动发现问题、监控攻击面、揭示加密漏洞，有效保护您最宝贵的资产数据。
IBM Verify 通过基于风险的实时身份验证帮助您保护多云身份和网络访问。利用现有工具构建有效的身份结构，以消除身份孤岛，并将现代身份验证机制扩展至传统应用程序。
利用 IBM Guardium AI Security 持续识别和修复 AI 数据、模型和应用程序使用中的漏洞。
了解您的加密态势。评估密码漏洞并确定其优先级，以确保关键数据的安全。
IBM Verify 解决方案包括客户 IAM、员工访问、特权访问、身份治理、身份威胁检测和响应、身份安全状况管理，以及与供应商无关的身份结构工具，能够解决当今的混合身份挑战。打造安全又顺畅的访问体验，提高员工和消费者的满意度。借助端到端的实时安全状况管理以及威胁检测和响应，防范基于身份的攻击，同时保障 AI 的安全。
如今，员工远程工作日益普及，公司在管理和保护其已分发的设备时，常常焦头烂额，疲于应对。IBM MaaS360 可帮助管理这些设备，监控针对设备的恶意活动并部署安全措施。了解如何借助 MaaS360 在确保安全的同时提高生产力。
客户面临的挑战曾经以欺诈为中心，现在已经转变为如何在提供无缝用户体验和确保数字交互的安全性之间找到平衡。IBM Trusteer 有助于在整个全渠道客户旅程中无缝建立身份信任。通过基于云技术的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。
IBM 采用了能够与您的业务同步演进的差异化方法。比较安全产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。
开始免费试用 IBM Verify 90 天。就哪些用户有权访问组织中位于本地或云端的数据和应用程序做出决策时，获得更多深入的背景信息、情报和安全性。
IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，帮助您创建自适应的定制安全计划。
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