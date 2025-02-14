保障混合云和 AI 的安全

以数据和身份为中心的网络安全解决方案
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从 DeepSeek 数据泄露中得到的教训：数据安全的重要性

IBM一直在倡导一种保障 AI 安全的框架，该框架围绕着 AI 安全部署的关键要素—保护数据、模型和安全使用。

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安全第一

混合云和 AI 要取得成功，必须首先保障安全性——构建值得信赖的 AI，实现以下：

  • 保护本地部署和云端的投资
  • 管理财务风险和声誉风险
  • 跨不同环境保障数据和身份的安全

我们采取以数据和身份为中心的控制措施，加上在 AI、混合云和量子计算领域的专业知识，能确保客户始终与创新速度和治理复杂性保持同步。

云端安全性的定义方式，必须从由边界定义转变为动态定义——后者不存在明确的边界。无论敏感数据位于何处、配置方式如何，企业都必须加以保护，然后严格控制具有访问权限的人员设置。

同样，AI 必须采取基于数据和身份的动态安全控制措施，并让 AI 模型所有者和安全团队都能轻松理解。保障基础模型、数据集和输出的安全性，对于值得信赖的未来企业级 AI 至关重要。

无论您需要的是数据安全、端点管理，还是身份和访问管理 (IAM) 解决方案，我们的专家都随时准备与您合作，共同构建高度安全的环境。

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IBM 可以为您的安全状况做些什么？

保障您的 AI 安全性

确保训练数据、AI 模型、使用情况和输出受到保护，即可胸有成竹地部署 AI。

 保护混合云环境

所有泄露事件中，82% 涉及云环境中的数据。通过提高可见性、采用现代应用程序、提升安全性、实现自动化运营，更好地管理复杂性和风险敞口。

 保护您的数据

数据是公司最宝贵的资产，而保障各种形式、各个阶段的数据安全，有助于建立必要的信任，加快 AI 和混合云的成功部署。

转变身份访问权限控制措施

确保只有获得授权的用户、机器和应用程序，才能跨 IT 环境访问关键数据和系统，有助于加快 AI 和混合云的采用

 保障量子计算时代的安全性

内置 AI 和自动化功能的现代安全解决方案，能让您始终先人一步，但现在您也需为量子计算做好准备。“现在收集，稍后解密”的策略意味着，您需要现在就采用量子安全加密，才能在未来保障敏感数据和访问权限的安全性。

优化安全计划

让我们的网络安全专家和 AI 增强的科技，帮助您打造更有力的安全计划。我们的团队能提供全栈安全功能和科技，以及近乎无限的整合，保护您免受威胁，为您腾出时间专注于业务。

解决方案

部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。

 

数据安全 身份和访问管理

最新产品演示

Guardium AI Security 演示 Guardium Quantum Safe 演示 Verify 演示 MaaS360 演示 Trusteer 演示
我们如何提供帮助

IBM 采用了能够与您的业务同步演进的差异化方法。比较安全产品和解决方案的入门选项，包括免费试用、服务和合作伙伴。
自助服务

开始免费试用 IBM Verify 90 天。就哪些用户有权访问组织中位于本地或云端的数据和应用程序做出决策时，获得更多深入的背景信息、情报和安全性。

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服务

IBM Consulting 作为值得信赖的合作伙伴，可提供咨询、集成和托管安全服务以及攻击和防御功能，帮助您创建自适应的定制安全计划。

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合作伙伴

深入了解我们广泛的合作伙伴网络，并向专门从事全球安全和托管安全的 IBM 业务合作伙伴寻求帮助。

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安全现况

Images to promote CODB 2024 across community pages and emails.
数据泄露成本再创新高。获取关于如何降低成本的宝贵洞察分析。 阅读报告
服务
IBM Security X-Force
了解黑客驱动的攻击现状、研究驱动的防御策略和情报驱动的保护方法。
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云安全策略服务

积极与值得信赖的顾问合作，获取指导，采用集成式方法推进企业云安全计划。

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安保服务
在网络安全咨询、云端和托管安全服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型。
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客户案例

韵达速递 韵达快递在 IBM 的帮助下构建统一安全架构后，安全事件响应速度提高了 6 倍。
后续步骤

与 IBM 专家安排一次 30 分钟的免费会议，讨论您的网络安全选项。

参与 IBM 框架与发现研讨会，了解您的网络安全环境并确定各项举措的优先级。

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了解如何在企业内部或多云环境中通过情报分析、实时欺诈检测、数据保护和移动安全解决方案保护您的组织。

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