IBM® MaaS360 仅需一款适用于任何工作场所的 UEM 产品，即可帮助各种规模的公司实现设备管理和网络安全的简化和自动化。
— 管理 iOS、Android、iPadOS、MacOS、Windows 端点和一线员工设备
— 提供本机端点安全防护，包括短信和电子邮件网络钓鱼防护
— 快速扩展您的技术生态系统和自带设备 (BYOD) 计划，使用 AI 生成的洞察分析，构建良好安全状况并优化成本
了解 IBM MaaS360 的总体经济影响。
IDC MarketScape：2024 年端点管理软件供应商评估
通过单一控制台实现 iOS、Android、iPadOS、macOS、Windows 和 ChromeOS 端点（包括智能手机、笔记本电脑、台式机和平板电脑以及坚固型非 GMS 设备）设备管理的简化和自动化。
启用企业级威胁防卫功能，为您的用户、设备、应用程序、数据和网络等展开威胁检测，并进行自动修复。
通过单一集中平台，将最终用户的设置时间缩短多达 90%¹，并将设备配置速度提高多达 85%¹。
先从免费试用开始，然后轻松升级到最能满足组织需求的计划。也可选择立即购买并配置订阅和计费条款。比较为满足任何类型公司的需求而制定的 4 种定价计划，每台客户端设备每月 4.00 美元起。在线购买或联系我们的团队以获得定制报价。
查看定价和版本详细信息
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MaaS360 统一终端管理解决方案的基础是管理和保护用户、智能手机、平板电脑、笔记本电脑和应用程序，并通过 Watson 的认知洞察来实现。每台客户端设备的定价为每月 4.00 美元起²。
添加容器化电子邮件以分离个人和业务数据，并为移动员工和高效的 IT 团队添加智能聊天机器人和语音助手。每台客户端设备的定价为每月 5.00 美元起²。
Premier 版包含所有 Deluxe 版的功能，以及关键的生产力和安全解决方案，例如内容管理、应用程序安全和受保护的网络访问权。每台客户端设备的定价为每月 6.25 美元起²。
通过企业保护和生产力终极套餐，实现业务转型。Enterprise 版包含所有 Premier 版的功能以及移动内容协作和内置威胁管理功能。每台客户端设备的定价为每月 9.00 美元起²。
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1 《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。
² 所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。