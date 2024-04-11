主页 安全性 MaaS360 IBM MaaS360
利用 AI 驱动的统一终端管理 (UEM) 管理和保护移动劳动力
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一位男士在海岸附近打电话
将 UEM 挑战转化为成功

IBM® MaaS360 仅需一款适用于任何工作场所的 UEM 产品，即可帮助各种规模的公司实现设备管理和网络安全的简化和自动化。

管理 iOS、Android、iPadOS、MacOS、Windows 端点和一线员工设备

提供本机端点安全防护，包括短信和电子邮件网络钓鱼防护

快速扩展您的技术生态系统和自带设备 (BYOD) 计划，使用 AI 生成的洞察分析，构建良好安全状况并优化成本

 

了解 IBM MaaS360 的总体经济影响。
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IDC MarketScape：2024 年端点管理软件供应商评估
优势 简化设备管理

通过单一控制台实现 iOS、Android、iPadOS、macOS、Windows 和 ChromeOS 端点（包括智能手机、笔记本电脑、台式机和平板电脑以及坚固型非 GMS 设备）设备管理的简化和自动化。

 增强安全性和威胁可见性

启用企业级威胁防卫功能，为您的用户、设备、应用程序、数据和网络等展开威胁检测，并进行自动修复。

 提高生产力和效率

通过单一集中平台，将最终用户的设置时间缩短多达 90%¹，并将设备配置速度提高多达 85%¹。
支持的设备
了解如何使用 AI 驱动的统一终端管理来管理多个平台。 试用 MaaS360 计划评估 阅读文档

用户配置文件

CIO 自动实现数字化转型，并使端点管理和安全功能与您的基础架构愿景和策略保持一致。作为 UEM 市场领导者之一，MaaS360 可轻松与您现有的技术集成，并借助 AI 提供洞察和分析。 给 CIO 的好消息
CISO 使用 UEM 市场领导者 MaaS360 管理和保护您的各种端点、数据、应用程序和用户。借助本机威胁管理功能以及 SSO、MFA 和补丁管理，让员工可以随处使用公司设备或 BYOD。
IT 经理 设备管理不必如此复杂。IT 团队不再需要通过多个独立平台来管理和保护移动设备。MaaS360 让您能够通过统一控制台管理各种端点，实现安全访问并降低风险，同时打造顺畅无缝的用户体验。 助力 IT 经理优化预算
IT/安全性管理员 立即使用 MaaS360 的用户友好型 SaaS 平台，迅速登记设备、用户和应用程序并设置安全策略。MaaS360 为所有主流操作系统提供管理和安全性，包括 Apple iOS 和 macOS、Google Android 和 Microsoft Windows。 为安全性管理员提高威胁可见性
一线工作者 为一线工作者打造顺畅无缝的体验，让他们以受保护的方式使用设备。MaaS360 采用统一控制台管理和保护专用设备、非 GMS 或 Android Open Source Project (AOSP) 设备，与其他端点相同。 了解有关面向一线员工的 UEM 的更多信息

购买选项

先从免费试用开始，然后轻松升级到最能满足组织需求的计划。也可选择立即购买并配置订阅和计费条款。比较为满足任何类型公司的需求而制定的 4 种定价计划，每台客户端设备每月 4.00 美元起。在线购买或联系我们的团队以获得定制报价。

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尚不确定哪个产品计划适合您？借助这份简短的评估，根据您的端点管理、生产力和安全需求，获得推荐的计划。

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MaaS360 统一终端管理解决方案的基础是管理和保护用户、智能手机、平板电脑、笔记本电脑和应用程序，并通过 Watson 的认知洞察来实现。每台客户端设备的定价为每月 4.00 美元起²。

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添加容器化电子邮件以分离个人和业务数据，并为移动员工和高效的 IT 团队添加智能聊天机器人和语音助手。每台客户端设备的定价为每月 5.00 美元起²。

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Premier 版包含所有 Deluxe 版的功能，以及关键的生产力和安全解决方案，例如内容管理、应用程序安全和受保护的网络访问权。每台客户端设备的定价为每月 6.25 美元起²。

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通过企业保护和生产力终极套餐，实现业务转型。Enterprise 版包含所有 Premier 版的功能以及移动内容协作和内置威胁管理功能。每台客户端设备的定价为每月 9.00 美元起²。

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您是否更喜欢使用在 AWS Cloud 中托管的 MaaS360 SaaS 平台和试用版？现在，可以通过 AWS 市场免费试用，或购买 MaaS360 Essentials 和 MaaS360 Enterprise，以及与 TeamViewer 的捆绑产品。

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脚注

《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。

² 所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。