IBM® MaaS360 内置 Watson AI 功能，可帮助您加速制定更为明智的端点安全和管理决策。快速确定对移动设备的威胁，并获得改善管理和用户工作效率的洞察。您甚至可以使用支持人工智能驱动的聊天机器人和语音助手近乎实时地支持员工的常见任务。
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平均安装时间为 2 分钟。
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¹《IBM Maas360 总体经济影响》，由 IBM 委托 Forrester Consulting 于 2023 年 11 月进行的研究。点击此处下载报告。研究基于以 4 位受访 IBM 客户为原型建立的复合组织模型的预测结果。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。